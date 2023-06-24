موسمان للبرتغالي ميدييروس في النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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تعاقد النصر مع البرتغالي يوري ميدييروس لاعب نادي سبورتينغ براغا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بدلاً عن لاعبه السابق ريان مينديز.

ويشغل ميدييروس الذي وصل أول من أمس إلى دبي مركز الظهير الأيمن ويملك مسيرة كروية جيدة، إذ لعب في 8 أندية في 4 دوريات أوروبية مختلفة، بداية بناديه الأصلي سبورتينغ لشبونة قبل الانتقال بين أندية أوركا وموريرنسي وبوافيستا في الدوري البرتغالي ثم إلى نادي جنوة الإيطالي وفارسوفيا البولندي ونورنبيرغ الألماني الذي أعاره لاحقاً إلى فريقه الحالي سبورتينغ براغا، ومثل منتخب البرتغال للفئات السنية تحت 15 عاماً وصولاً إلى المنتخب الأولمبي.

وفاز ميدييروس مع سبورتينغ لشبونة بكأس الدوري البرتغالي في موسم 2017 - 2018، ومع سبورتينغ براغا بكأس البرتغال موسم 2020 - 2021.

وشارك لاعب النصر الجديد مع سبورتينغ براغا الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري البرتغالي،سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف.

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