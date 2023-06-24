7 مدربين في «المحترفين» لأول مـــرة المـوسـم الجـديد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يظهر 7 مدربين لأول مرة في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم الموسم المقبل، بعدما حسمت أغلب الأندية تعاقدها مع أجهزتها الفنية لتولي قيادتها في الموسم الجديد الذي ينطلق 18 أغسطس المقبل.

وأنهى 12 نادياً بشكل رسمي ملف التعاقد مع المدير الفني استعداداً للموسم الكروي الجديد، منها 7 أندية قررت الاعتماد على مدربين سيخوضون تجربة التدريب في دوري المحترفين الإماراتي للمرة الأولى في تاريخهم، في الوقت الذي سبق للبعض منهم التدريب في منطقة الخليج بصفة عامة.

وسيكون العدد مرشحاً للزيادة في حال أتم شباب الأهلي تعاقده مع الصربي ماركو نيكوليتش الذي أشارت التقارير إلى اقترابه من قيادة حامل لقب الدوري الموسم الأخير.

إضافة إلى المدرب الإماراتي محمد الجالبوت الذي تتجه المؤشرات إلى استمراره في تدريب نادي الإمارات بعدما قاد «الصقور» للعودة إلى دوري المحترفين، بعد احتلال الفريق المركز الثاني في الدرجة الأولى، إذ ستكون التجربة الأولى للجالبوت كمدرب في «المحترفين» في حال إعلان النادي التعاقد معه رسمياً، حيث سبق له تدريب العربي ودبا الحصن في الهواة.

وقررت 7 أندية هي: العين والجزيرة والوحدة والوصل والبطائح وحتا وبني ياس الاعتماد على وجوه جديدة على رأس الإدارة الفنية، ومقارنة مع 2022 - 2023، فقد ظهر 7 مدربين جدد أيضاً مع الأندية في الموسم الأخير قبل أن تشهد تغييرات على مدار الموسم بإقالة بعضهم.

وسينضم إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى الهولندي ألفريد شرودر مدرباً للعين، ومواطنه فرانك دي بور مدرباً لفريق الجزيرة، والصربي ميلوش ميلوجيفيتش مدرباً للوصل، ومواطنه زيلكو ماركوف مدرباً لحتا، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرباً للوحدة، والسلوفيني داركو ميلانيتش مدرباً لبني ياس، والروماني ميريل رادوي مدرباً للبطائح.

أما أندية الشارقة واتحاد كلباء وخورفكان فاعتمدت على مبدأ الاستقرار الفني باستمرار مدربيها بتجديد عقودهم، إذ جددت إدارة الشارقة عقد الروماني أولاريو كوزمين، وجدد اتحاد كلباء قبل نهاية الموسم الأخير عقد الإيراني فرهاد مجيدي، ويستمر المدرب الإماراتي عبدالعزيز العنبري في قيادة خورفكان للموسم الثاني على التوالي.

فيما اعتمد عجمان والنصر على مدربين سبق لهم العمل في دوري المحترفين بعدما استعان النصر بالصربي غوران توفيغيدزيتش قادماً من عجمان، والذي سبق أن قاد من قبل أندية بني ياس وخورفكان واتحاد كلباء والفجيرة، أما عجمان فاستعان بالبرازيلي كايو زاناردي الذي عمل سابقاً مع النصر والبطائح وخورفكان.

وتضم قائمة مدربي أندية دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل حتى الآن 8 جنسيات، إذ تأتي صربيا في الصدارة بـ 3 مدربين، إلى جانب مدربين من كل من هولندا ورومانيا، ومدرب واحد من الإمارات والبرازيل وسلوفينيا وإيران وجنوب أفريقيا، في انتظار حسم ناديي الإمارات وشباب الأهلي حسم ملف مدربيهما.

وستكون تجربة الهولنديين ألفريد شرودر وفرانك دي بور الأولى لهم عربياً، حيث يعد شرودر ثاني هولندي يتولى تدريب العين عقب مواطنه تيني ريخس 2006 - 2007، إذ عمل سابقاً مدرباً مساعداً في أندية فيتسه وتفينتي وهوفنهام الألماني وأياكس، كما عمل مدرباً مساعداً في برشلونة الإسباني في موسم 2020 - 2021 مع مواطنه رونالد كومان.

بينما في منصب الرجل الأول كمدير فني فقد تولى تدريب كلوب بروج البلجيكي وتوج معه بلقب الدوري، ثم أياكس أمستردام خلفاً لمواطنه إيريك تين هاغ الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

ويعد فرانك دي بور مدرب الجزيرة خامس مدرب هولندي يقود «فخر أبوظبي» منذ عام 2016 بعد تين كات ومارسيل كايزر (ولايتين) وداميان هيرتوغ ويورغن ستريبل، وسبق لدي بور تدريب أياكس الهولندي في الفترة من 2010 إلى 2016، وحقق خلالها إنجازات عدة بفوزه بلقب الدوري الهولندي أربع مرات متتالية وكأس السوبر مرة واحدة، ثم تولى تدريب إنتر ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تتم إقالته في 2016.

وانتقل في 2017 لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي لمدة شهرين، وخاض تجربة في الدوري الأمريكي مع أتلانتا يونايتد في عام 2019 وحتى 2020 وقاد خلالها الفريق لتحقيق لقبي كأس أمريكا وكأس الأبطال، وكانت تجربته الأخيرة قبل الجزيرة في قيادة المنتخب الهولندي في بطولة أمم أوروبا عام 2021.

تجربة أولى

وسيخوض الصربي ميلوش أولى تجاربه خارج الدوريات الأوروبية، بعدما سبق له العمل في الدوري السويدي، وكانت أبرز تجاربه مع هامربي ومالمو، ثم تجربته الأخيرة مع سرفينا زفيزدا الصربي، حيث نجح في تحقيق 6 ألقاب في مسيرته هي الدوري الصربي 3 مرات وكأس صربيا وكأس السويد وكأس السوبر السويدي.

ويقود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الوحدة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، في ثاني تجاربه في منطقة الخليج، والتجربة الثالثة عربياً له، بعدما سبق له تدريب الأهلي المصري والأهلي السعودي، إذ حظي تعاقد العنابي مع موسيماني بردود أفعال إيجابية كثيرة، خصوصاً وأنه يمتلك مسيرة رائعة في عالم التدريب.

وحصد خلال مشواره الممتد من عام 2001 حتى الآن 19 لقباً، منها 11 لقباً مع فريق موطنه صنداونز، ولقبان مع سبور سبورت الجنوب أفريقي، و5 ألقاب مع الأهلي المصري، لقب دوري الدرجة الأولى مع الأهلي السعودي، إضافة إلى برونزيتين في كأس العالم للأندية.

أما السلوفيني داركو ميلانيتش الذي تعاقد معه بني ياس فسيخوض أولى تجاربه في الإمارات وخارج أوروبا، ويمتلك ميلانيتش خبرة كبيرة، إذ سبق له التدريب في دوريات عالمية مثل الدوري الإنجليزي حينما تولى قيادة ليدز يونايتد رغم انتهائها سريعاً.

إضافة إلى أندية ماريبور السلوفيني وستورم غراس النمساوي وبافوس وأنورثوسيس القبرصيين، وخلال مسيرته حقق الدوري السلوفيني 6 مرات والكأس 3 مرات.

وتعاقد البطائح مع الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الإماراتي معتز عبدالله الذي قاد الفريق في آخر 3 جولات في الموسم الأخير.

ورغم أن تجربة رادوي التدريبية في الإمارات ستكون الأولى له في «أدنوك للمحترفين» إلا أنه ليس غريباً على الدوري الإماراتي بشكل عام بعدما سبق له اللعب مع فريقي العين وشباب الأهلي، كما أنها ليست التجربة الأولى له كمدرب في منطقة الخليج بعدما قاد الطائي السعودي في أول تجربة احترافية له خارج رومانيا.

وانتهج نادي حتا نهج أندية دبي نفسه التي فضلت الاعتماد على مدربين من صربيا، حيث يخوض زيلكو ماركوف تجربته الأولى في الإمارات، بينما سبق أن خاض تجارب خليجية عدة، عندما تولى تدريب كاظمة الكويتي الذي قاده للفوز بلقب كأس أمير الكويت، كما سبق للمدرب الذي يبلغ من العمر 46 عاماً تدريب التضامن الكويتي، وأندية بوشر وصحار في الدوري العماني، ونادي سترة البحريني.

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