لاعبون يتسلحون بالشهادات العليا خارج المستطيل الأخضر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يتسلح العديد من اللاعبين في دورينا بالعلم والمعرفة، رغم انشغالهم بكرة القدم واستحواذها على حيز كبير من اهتمامهم وحياتهم.

حيث شهدت الأيام الأخيرة تخرّج عدد من النجوم من جامعات عدة في الدولة، ليؤكدوا أنه مهما طغى حب الساحرة المستديرة، إلا أن الدراسة تأتي أولاً قبل كل شيء.

ومن أبرز اللاعبين الذين تخرجوا في الأيام الأخيرة ماجد راشد لاعب الشارقة، الذي حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الشارقة، كما شهد الحفل نفسه تخرج بدر ناصر مدافع فريق شباب الأهلي بحصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة من جامعة الشارقة.

والذي يعتبر أحد النجوم الواعدين في كرة الإمارات عموماً وصفوف «الفرسان» على وجه الخصوص، وتخرج يوسف السيد لاعب شباب الأهلي سابقاً في الجامعة الأمريكية في الإمارات بعد حصوله على شهادة الماجستير في الإدارة الرياضية.

وتضم قائمة اللاعبين الحاصلين على شهادات جامعية في دورينا العديد من الأسماء مثل محمد فوزي لاعب النصر الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام من إحدى الجامعات في دبي بتقدير جيد جداً، ولاعب الشارقة ريان يسلم خريج كلية القانون في جامعة الإمارات بتقدير جيد جداً.

وحبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء الحاصل على الماجستير في القانون الرياضي من الجامعة الأمريكية في الإمارات، كما نال شهادتي البكالوريوس والماجستير عدد من اللاعبين في السنوات الأخيرة مثل عبدالله سلطان حارس مرمى الظفرة، ومسعود سليمان لاعب خورفكان في «الآداب في الدبلوماسية»، وخالد باوزير لاعب الشارقة الحاصل على شهادة الماجستير في الإعلام.

أمثلة مميزة

وضرب العديد من اللاعبين السابقين أروع الأمثلة في التميز الدراسي، منهم اللاعب الدولي السابق مهند العنزي بعد نيله شهادة البكالوريوس في الإعلام، عندما كان لاعباً في فريق العين، ثم استكمال مشواره التعليمي بالحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب اللاعب الدولي السابق بخيت سعد، الذي أكمل دراسته الجامعية، وأنهى ماجستير القانون الرياضي.

وأعرب اللاعب بدر ناصر لاعب المنتخب وفريق شباب الأهلي عن بالغ سعادته بحصوله على شهادة البكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الشارقة، بعد انتهاء الموسم الكروي، الذي كلله فريقه بالتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، حيث تحقق الهدف بعد الدعم الكبير، الذي حظي به من زملائه اللاعبين وأصدقائه، إلى جانب نادي شباب الأهلي.

متمنياً التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة سواء في الجانب التعليمي أو الرياضي. دعم وتشجيع وأكد يوسف السيد لاعب شباب الأهلي السابق ومدير التسويق في نادي الوصل حالياً أن التعليم الجامعي خطوة مهمة في حياة اللاعب، ونجح في استكمال دراسته الجامعية، بفضل الدعم والتشجيع من والدته، والموازنة وتنظيم الوقت بين الدراسة وكرة القدم، حيث كان يدرس في كليات التقنية العليا، وأنهى تعليمه في البكالوريوس، مشيراً إلى أن اللاعب يجب أن يتسلح بالرغبة من أجل الوصول للهدف الذي يسعى إليه.

وأضاف: واجهت التحدي في مشواري التعليمي، كنت التزم بحضور بالمحاضرات اليومية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً في الكلية، ثم أتوجه إلى نادي شباب الأهلي لأخذ غفوة لا تتجاوز نصف ساعة قبل وصول اللاعبين لبدء التدريبات المسائية مع الفريق.

وعن سبب اختيار تخصص الإدارة الرياضية رد قائلاً: اخترت هذا المجال بسبب قلة الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال الرياضي، لذلك أردت توظيف خبرة نحو 15 عاماً من ممارسة الكرة القدم ، وخلال هذه المرحلة المهمة، ولا عذر للاعبين العازفين عن استكمال الدراسة بحجة ضيق الوقت، لأن التعليم أصبح أكثر مرونة في الجامعات حالياً، بما يتوافق مع حياة الموظف أو اللاعب، والأندية تدعم اللاعب في التعليم الجامعي.

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