«تحدي الزمن» يرفع متوسط أعمار دورينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يواجه دوري أدنوك للمحترفين في موسمه المقبل مشكلة متوقعة، تتمثل في ارتفاع متوسط أعمار اللاعبين، مع استمرار عدد كبير من النجوم كبار السن في الملاعب لموسم إضافي في تحدٍ لعامل الزمن، الذي دائماً ما يترك بصمته على مهارات وقدرات اللاعب البدنية والفنية.

وفي آخر 10 نسخ من دوري المحترفين الإماراتي وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» تفاوت متوسط أعمار اللاعبين من موسم إلى آخر، ففي موسم 2013 - 2014، قامت أندية المحترفين بتسجيل 493 لاعباً، ومنهم 83 لاعباً أجنبياً.

وبلغ متوسط العمر 25.7 عاماً، وكان الظفرة الأكبر بمتوسط 27.6 عاماً، وبني ياس الأصغر بمتوسط عمر 24.2 عاماً للاعب، وفي موسم 2014 - 2015 تم قيد 563 لاعباً، ومنهم 85 أجنبياً، بمتوسط 26.1 عاماً، والأكبر الفجيرة 27.4 عاماً، والأصغر الوحدة 24.6 عاماً.

ارتفاع وتراجع

واصل متوسط العمر الارتفاع في دوري موسم 2015 - 2016، ليصل إلى 26.6 عاماً، بعد تسجيل 550 لاعباً، ومنهم 83 أجنبياً، وكان دبا الفجيرة الأكبر 28.3 عاماً، والأصغر الوصل بمتوسط 25 عاماً، في موسم 2016 - 2017، تم تسجيل 591 لاعباً، ومنهم 95 أجنبياً بمتوسط 26.8 عاماً، والأكبر حتا 29 عاماً.

وهو الأكبر على الإطلاق في آخر 10 سنوات من عمر الدوري، والأصغر الوصل 24.9 عاماً، ثم بدأ متوسط الأعمار في التراجع بداية من موسم 2017 - 2018، بالوصول إلى 26.6 عاماً للاعب الواحد، من قائمة لاعبين مسجلين وصلت إلى 475 لاعباً، ومنهم 63 أجنبياً، والأكبر دبا الفجيرة 28.2 عاماً ، وبقي الوصل الأصغر بمتوسط 24.5 عاماً.

وانخفض متوسط العمر إلى 26.3 عاماً في موسم 2018 - 2019، بعدما تم تسجيل 511 لاعباً، ومنهم 101 أجنبي، وظل دبا الفجيرة الأكبر بمتوسط 28.1 عاماً، والوصل الأصغر بمتوسط 24.6 عاماً ، ثم وصل المتوسط في دوري موسم 2019 - 2020.

والذي لم يكتمل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، إلى 25.6 عاماً، وتم إلغاء المسابقة والأندية لديها 596 لاعباً مسجلاً، ومنهم 144 أجنبياً، وكان عجمان صاحب المتوسط الأعلى 27.7 عاماً ، والوحدة الأصغر بمتوسط 23.9 عاماً.

استمر التراجع في موسم 2020 - 2021، والذي شهد تسجيل الأندية 604 لاعبين، ومنهم 174 لاعباً أجنبياً بمتوسط 25.4 عاماً، وبقي عجمان الأكبر بمتوسط 26.9 عاماً، والوحدة الأصغر بمتوسط 23.4 عاماً، وفي موسم 2021 - 2022، تم قيد 619 لاعباً، ومنهم 188 أجنبياً بمتوسط 25.2 عاماً، والأكبر خورفكان بمتوسط 26.6 عاماً، والأصغر الجزيرة 23.2 عاماً.

وهو المتوسط الأصغر على الإطلاق في آخر 10 سنوات من عمر دوري المحترفين، وارتفع متوسط العمر كثيراً في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنتهي 2022-2023، بعدما قامت أندية المحترفين الـ14 بقيد 518 لاعباً، ومنهم 162 أجنبياً، بمتوسط عمر 26.9 عاماً للاعب، وظل خورفكان الأكبر بمتوسط 28.2 عاماً، فيما كان اتحاد كلباء الأصغر بمتوسط 25.3 عاماً.

عودة الارتفاع

وما يدعم التوقعات بارتفاع متوسط أعمار دوري المحترفين وأندية الموسم المقبل احتفاظ شباب الأهلي المتوج بطلاً للنسخة الأخيرة من الدوري، ولديهم متوسط عمر 26.8 عاماً، بعدد من نجومه كبار السن، ومنهم الحارس ماجد ناصر 39 عاماً، ويوسف جابر 38 عاماً، وليد عباس 37 عاماً ، طارق أحمد 35 عاماً.

ومحمد مرزوق 34 عاماً، واحتفظ الوحدة، الذي حل ثالث الدوري في الموسم الماضي بقائمة متوسط عمرها 25.8 عاماً، ولا يزال لديه أكبر لاعبي أندية المحترفين سناً، وهو القائد إسماعيل مطر 40 عاماً، ومعه فارس جمعة 34 عاماً، فيما يبحث لاعبه السابق سبستيان تيغالي 38 عاماًعن تجربة احترافية جديدة.

النصر الذي عاش موسماً للنسيان بقائمة متوسط عمرها 26.6 عاماً، لديه عدد من اللاعبين كبار السن، ومنهم حمدان الكمالي وعبدالعزيز صنقور وعمر كل منهما 34 عاماً.

كما أن هناك عدداً آخر من لاعبينا الكبار المستمرين في الملاعب الموسم المقبل، ومنهم محمد جابر مدافع الوصل 34 عاماً.

وعلي خصيف حارس الجزيرة، وعلي الحوسني حارس عجمان، وزميله راشد عبدالله، وعامر مبارك لاعب خورفكان، وعمر كل منهم 35 عاماً، والحارس أحمد محمود ديدا، وإسماعيل الحمادي لاعبي خورفكان، ويوسف أحمد لاعب عجمان، وفواز عوانة لاعب بني ياس، وعمر كل منهم 34 عاماً.

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