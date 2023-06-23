"الفيفا": مونديال الشاطئية بالإمارات فبراير 2024

المصدر: البيان

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في اجتماعه رقم "24"، تنظيم بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير 2024، بدلاً من نوفمبر المقبل.

ويأتي القرار لضمان إنسابية الأجندة السنوية للبطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت الإمارات تقدمت بملف الترشح لاستضافة البطولة في فبراير الماضي، وسط منافسة مع العديد من طلبات الترشح الأخرى من سيشل وكولومبيا وتايلاند.

ونال الملف الإماراتي الذي احتوى على 117 صفحة، وحمل عنوان "نحن جاهزون" ثقة الاتحاد الدولي، وهو دليل على المكانة الدولية الكبيرة التي تحظى بها الإمارات كوجهة رياضية عالمية.

وتُعد هذه الاستضافة هي الثانية لدولة الإمارات بعد أن استضافة نسخة 2009 بدبي، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الأخيرة من المونديال، الذي يُقام كل عامين، قد أقيم في روسيا 2021 وشارك فيها منتخب الإمارات.

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