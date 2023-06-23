ممثلو أندية المحترفين: القرعة الذكية خطوة مميزة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية

المصدر: وام

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وصف ممثلو أندية دوري أدنوك للمحترفين والذين شاركوا في حفل قرعة الموسم الجديد 2023-2024، اختيار مقر إقامة الحفل، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إجراء القرعة بأنه انطلاقة قوية غير مسبوقة من الرابطة نحو المستقبل، وخطوة مميزة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

و أقيم حفل القرعة أمس الخميس في "ياس سي وورلد" أبو ظبي، المدينة الترفيهية الأولى للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

وأكد راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن رابطة دوري المحترفين الإماراتية قدمت مبادرة رائدة عبر إجراء قرعة الموسم الجديد وهى خطوة تستحق الإشادة والتقدير، لاسيما أن "سي وورلد" أبو ظبي تمثل جيلاً جديداً من المدن الترفيهية التي تقدمها جزيرة ياس، لترسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة، وكانت القرعة فرصة مثالية للترويج لهذه المنطقة العالمية.

وأوضح عبد الله علي مشرف فريق العين أن إجراء القرعة بالطريقة الذكية يؤكد التطور الذي حققته الرابطة، بالإضافة للاختيار الجيد والمبهر لموقع إجرائها في "سي وورلد" أبو ظبي.. وأكد أنها خطوة نوعية دعما للمناطق السياحية والترفيهية في أبو ظبي.

وأشار خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي إلى أن قرعة الموسم الجديد بالطريقة الإلكترونية جرت في أجواء من الفخامة في أحدث الوجهات الترفيهية والتي تمثل مرتكزاً مهماً في تعزيز التوعية بالبيئة البحرية، والحفاظ عليها وفق رؤية شاملة لدولة الإمارات الرائدة بمبادراتها العالمية.

وقال عبد الله العاجل مشرف فريق الإمارات إن الرابطة حالفها التوفيق في اختيار الأدوات التي تعكس رؤيتها التطويرية لدوري المحترفين، بمواكبة كبيرة لأحدث الأنظمة في إجراء القرعة.

وتوجه علي عبد الله البدواوي، المدير التنفيذي لنادي حتا بالشكر للرابطة على مبادرتها المشرفة وجهودها الإيجابية لتطوير منظومتها الرياضية، مؤكدا أنها تقدم للعالم تجربة جديرة بالتقدير، تجسد الفكر الاحترافي الذي يرتقي بكرة القدم الإماراتية.

وذكر علي عباس مدير فريق النصر أن إجراء مراسم القرعة بالوسائل الذكية يعكس الفكر الاحترافي الراقي للرابطة، في استحداث أفضل الوسائل المواكبة للتطور في كرة القدم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه المبادرات ترفع من مستوى تطور المسابقة وتضعها في مركز متقدم بصناعة الدوريات العالمية.

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