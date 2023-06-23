البرتغالي ميدييروس يقترب من النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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اقترب نادي النصر من ضم البرتغالي لوري ميدييروس (28 عاماً) لاعب سبورينغ براغا، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، وبلغت المحادثات بينهما أشواطاً متقدمة. وشارك ميدييروس في 43 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي 2022، وسجل 10 أهداف، وأسهم بـ6 تمريرات حاسمة، ويعد أحد أبرز نجوم نادي سبورتينغ براغا.

وبدأ ميدييروس مسيرته الاحترافية في نادي سبورتينغ لشبونة في 2012، وخاض العديد من التجارب في الدوري البرتغالي مع أندية أوركا وموريرنسي وبوافيستا، إضافة إلى جنوة الإيطالي وفارسوفيا البولندي قبل الانتقال إلى نورنبيرغ الألماني، الذي أعاره لاحقاً إلى سبورتينغ براغا. وسيكون ميدييروس ثاني صفقات النصر من الأجانب، بعد الكونغولي باكامبو.

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