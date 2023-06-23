الوصل يفتح نافذة «المحترفين» أمام فيصل الطاهري

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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فتح الوصل، للمدرب الوطني المميز فيصل الطاهري، نافذة العمل مع الفرق المحترفة في الإمارات، بإسناد مهمة المدرب المساعد في فريق النادي الأول لكرة القدم، مع الصربي ميلوش.

ويتمتع فيصل الطاهري (34 عاماً)، بسيرة فنية مشهود لها على صعيد العمل مع فرق المراحل العمرية، أندية ومنتخبات، حيث عمل مدرباً لمنتخب شباب الإمارات تحت 20 عاماً منذ العام الماضي خلفاً للإسباني فرانك اورتيغا في أعقاب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس العرب في المملكة العربية السعودية، وتولي مهمة تدريب فريق رديف النصر، والعمل مدرباً مساعداً في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

وبإسناد الوصل له مهمة المدرب المساعد مع ميلوش، اقترب الطاهري خطوة مهمة نحو تحقيق حلمه بتولي تدريب أحد فرق دوري المحترفين في الإمارات.

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