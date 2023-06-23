نهيان بن زايد يعيد تشكيل إدارتي «الظفرة» و«أبوظبي للشطرنج»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، برئاسة العميد حمدان سيف المنصوري، وعضوية كل من حمد خميس المنصوري، موزة سيف المنصوري، طحنون محمد المزروعي، إبراهيم محمد المرر، والدكتور خميس محمد المنصوري، وتمتد فترة مجلس الإدارة لثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وأصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة حسين عبدالله الخوري، وعضوية كل من عارف إسماعيل الخوري نائباً للرئيس، يوسف أحمد باصليب، سهيل عبدالرحيم العوضي، علياء عبدالله المزروعي، إبراهيم محمد المرزوقي، وفيصل أحمد الشحي، وتمتد فترة مجلس الإدارة لثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

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