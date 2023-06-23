الوحدة يغادر إلى صربيا أول يوليو

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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بدأ الوحدة إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين في بداية تجمّع الفريق استعداداً للموسم المقبل، ويغادر الفريق إلى المعسكر الخارجي في صربيا في الأول من يوليو المقبل، وسينضم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول إلى المعسكر مباشرة لبدء مهام عمله مع العنابي، ويستمر المعسكر حتى 17 من الشهر ذاته، يخوض خلاله الفريق نحو مباراتين وديتين. ومن المقرر خوض الفريق معسكراً بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية تحضيراً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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