البطائح يعسكر 25 يوماً في النمسا

المصدر: (دبي ـ علي الظاهري)

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يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي البطائح تحضيراته للموسم الكروي الجديد يوم 10 يوليو المقبل في استاد خالد بن محمد في الشارقة، ومن المقرر أن يعود المدرب الروماني ميريل رادوي إلى الدولة عقب إجازة عيد الأضحى لتولي مهمته رسمياً في قيادة الفريق. واستقرت شركة البطائح لكرة القدم على معسكر الإعداد الخارجي للفريق في النمسا الذي يمتد 25 يوماً من 16 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين في مدينة باد رادكيرسبورغ، وسيخوض «الراقي» عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى مع أندية مختلفة.

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