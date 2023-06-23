شباب الأهلي يبدأ الدفاع عن لقب «المحترفين» أمام عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يستهل شباب الأهلي، حملة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة عجمان على ملعب «البرتقالي» في الجولة الأولى من المسابقة في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وينطلق دوري أدنوك للمحترفين في 18 أغسطس المقبل، ويختتم بإقامة الجولة 26 والأخيرة يوم 26 مايو 2024.

وأجرت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، أمس، قرعة مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لأول مرة في المنطقة في عملية سحب قرعة لمسابقة كرة قدم.

وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهات متوازنة في الجولة الأولى من المسابقة، التي تقام يومي 18 و19 أغسطس المقبل، إذ يحل شباب الأهلي ضيفاً على عجمان، ويلعب اتحاد كلباء مع الشارقة، والوصل مع الإمارات، والعين مع بني ياس، ويستضيف الوحدة فريق البطائح، فيما تعد مواجهة النصر والجزيرة الأقوى في افتتاح المسابقة.

وتشهد الجولة الثانية قمة بين الجزيرة والوحدة على ملعب استاد محمد بن زايد، بينما يستضيف الشارقة فريق الوصل، فيما يلعب حتا مع العين، وشباب الأهلي مع خورفكان، والإمارات مع عجمان، والبطائح مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع النصر.

وفي الجولة الرابعة ، تتصدر قمتان من العيار الثقيل المشهد عندما يستضيف الشارقة فريق العين، ويلعب شباب الأهلي بمعقله مع الوحدة. وتبرز قمة بين الجزيرة وشباب الأهلي في الجولة الخامسة، فيما يواجه يستضيف النصر نظيره العين، بينما تشهد الجولة السابعة مواجهتين قويتين تجمع بين الوصل والعين، والشارقة والجزيرة، فيما تحضر قمة شباب الأهلي و العين في الجولة الثامنة . ويقام الكلاسيكو بين العين والوحدة في الجولة الحادية عشرة، فيما تشهد الجولة الثانية عشرة ديربي بين شباب الأهلي والوصل.

ويختتم الدوري بـ 3 مباريات قمة، عندما يستضيف الوحدة ، الشارقة، ويواجه العين الجزيرة، ويلعب الوصل مع النصر.

وفي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة في الدور الأول، إذ تقام البطولة من مباراتين بنظام الذهاب والإياب بخروج المغلوب من الدور الأول وحتى نصف النهائي، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد. ويلتقي في الدور الأول اتحاد كلباء مع خورفكان، والنصر مع عجمان، والعين مع البطائح، بينما يواجه الوصل فريق حتا الصاعد إلى دوري المحترفين، ويلعب الجزيرة مع بني ياس، والإمارات مع الوحدة.

وجنبت القرعة فريقي شباب الأهلي والشارقة خوض مباريات الدور الأول والتأهل مباشرة إلى ربع نهائي البطولة على غرار الموسم الماضي، باعتبارهما بطلي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الأخير، إذ سيواجه شباب الأهلي في ربع النهائي الفائز من مباراة الوصل وحتا، بينما يستضيف الشارقة حامل اللقب الفائز من مواجهة اتحاد كلباء وخورفكان.

من جهته قال عبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين:«يسعدنا أن نلتقي بكم في أولى محطات الموسم المقبل 2023 - 2024، لسحب قرعة مسابقات المحترفين، مع طموحاتنا الكبيرة لتحقيق التطور المأمول من موسم إلى آخر، مصحوبين بدعم كبير من القيادة الرشيدة لإنجاز المستهدفات المطلوبة ضمن استراتيجية الرابطة 2020 - 2030.

وكرمت رابطة المحترفين الإماراتية، مهدي علي مدرب منتخبنا الوطني السابق.

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