الوصل يفتح نافذة «المحترفين» أمام الطاهري

المصدر: دبي-علي شدهان

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فتح الوصل، نافذة العمل مع الفرق المحترفة في الإمارات، بإسناد مهمة المدرب المساعد في فريق النادي الأول لكرة القدم، والذي يقوده الصربي ميلوش في الموسم الجديد، إلى المدرب الوطني الكفوؤ فيصل الطاهري في خطوة تؤشر إلى القيمة الفنية التي يتمتع بها الطاهري.

فيصل الطاهري «34 عاماً»، يتمتع بسيرة فنية مشهودة على صعيد العمل مع فرق المراحل العمرية، أندية ومنتخبات، حيث عمل مدرباً لمنتخب شباب الإمارات تحت 20 عاماً منذ العام 2022 خلفاً للإسباني فرانك اورتيغا في أعقاب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس العرب في السعودية، وتولي مهمة تدريب فريق رديف النصر، والعمل مدرباً مساعداً في الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأولمبي.

اجتياز الدورات

وبحكم عمله مع فرق المراحل العمرية، اكتسب الطاهري الخبرات التي أهلته لاجتياز الدورات التدريبية بفئاتها الثلاث، وبالتالي، حصوله على رخصة المدرب المحترف في توقيت أكثر من مناسب في ضوء كونه ما زال شاباً صاعداً في مجال التدريب في عالم كرة القدم.

وبإسناد الوصل له مهمة المدرب المساعد مع الصربي ميلوش، اقترب فيصل الطاهري خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق حلمه الكبير المتمثل بتولي تدريب أحد فرق دوري المحترفين في الإمارات، باعتباره أحد الكوادر الفنية الوطنية التي يؤمل لها مستقبلاً واعداً في المجال الفني، والذي دخله قبل بلوغه العقد الثالث من العمر.

إضافة نوعية

ويؤمل أن يكون فيصل الطاهري، إضافة نوعية للجهاز الفني لفريق الوصل في الموسم الجديد، نظراً لما يتمتع به من شغف كبير ورغبة أكبر في خوض التحديات، أملاً بالوصول إلى الغايات المنشودة، وتحقيق الأهداف الموسومة في مسيرته مع الساحرة المستديرة، من خلال بوابة الوصل الذي وضع فيه كامل الثقة في أن يكون أحد أعضاء الجهاز الفني للفهود.

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