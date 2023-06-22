الوحدة يغادر إلى صربيا أول يوليو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بدأ الوحدة إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين في بداية تجمع الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وأجرى عدد من اللاعبين الفحوصات الطبية تمهيداً لاكتمال بقية عناصر الفريق، إذ تستمر الفحوصات حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك قبل بدء المعسكر الخارجي المقرر إقامته في صربيا، إذ يغادر الفريق إلى صربياً في الأول من شهر يوليو المقبل، ويستمر المعسكر حتى 17 من نفس الشهر، يخوض خلاله الفريق نحو مباراتين وديتين.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى العاصمة أبوظبي عقب نهاية المعسكر الخارجي، ثم يغادر بعدها إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية لخوض معسكر إعدادي أخير تحضيراً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وسينضم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول بالوحدة إلى المعسكر الصربي مباشرة لبدء مهام عمله مع العنابي.

ويلعب الوحدة ضمن المجموعة الرابعة في كأس الملك سلمان، ويستهل مشواره في البطولة بدور المجموعات بمواجهة الكويت الكويتي يوم 28 يوليو المقبل، ويواجه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية يوم 31 من نفس الشهر، ويختتم مباريات دور المجموعات بملاقاة الرجاء البيضاوي المغربي يوم 3 أغسطس المقبل.

وكان مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم عقد اجتماعه الأول برئاسة راشد الزعابي، وحضور فارس مكتوم المزروعي نائب رئيس الشركة، والأعضاء سعيد مبارك البلوشي وعبد الله سالم وعبد الباسط محمد، إضافة إلى خالد الهنائي العضو المنتدب للنادي، ورياض الزوادي المدير الرياضي للشركة.

تقارير

وناقش الاجتماع التقارير الفنية والمالية لشركة الكرة، واستعرض متطلبات المرحلة المقبلة بدءاً من أكاديمية كرة القدم وحتى الفريق الأول، إذ تسعى الشركة لإنهاء ملفات التعاقدات الجديدة من اللاعبين المواطنين والأجانب بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة موسيماني.

وكان الوحدة قد أعلن رحيل عدد من اللاعبين سواء بنهاية عقودهم أو إنهاء عقد البعض الآخر وانتقاله إلى أندية أخرى، إذ رحل الثنائي ماتيوس بيريرا لنهاية إعارته من الهلال السعودي، وكذلك البرتغالي أدريان سيلفا وسيباستيان تيغالي لنهاية عقديهما، كما رحل عبد الله الرفاعي وإسماعيل الزعابي اللذان انتقلا إلى البطائح، وتجديد إعارة زايد الحمادي لـ «الراقي»، وإعارة البرازيلي جيانلوكا مونيز إلى عجمان، فيما وجه الشكر إلى مايد عبد الله بعد نهاية عقده، إلى جانب منصور الحربي الذي لعب معاراً في صفوف الظفرة والذي خرج من الحسابات أيضاً وسيرحل عن الفريق.

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