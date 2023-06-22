البطائح يعسكر 25 يوماً في النمسا

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي البطائح تحضيراته للموسم الكروي الجديد يوم 10 يوليو المقبل في استاد خالد بن محمد في الشارقة، ومن المقرر أن يعود المدرب الروماني ميريل رادوي إلى الدولة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لتولي مهمته رسمياً في قيادة الجهاز الفني لـ«الراقي».

واستقرت شركة البطائح لكرة القدم على معسكر الإعداد الخارجي للفريق في النمسا الذي سيمتد لـ25 يوماً من 16 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل في مدينة باد رادكيرسبورغ، وسيخوض «الراقي» عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى مع أندية من مختلف البلدان ستحدد أطرافها وموعدها في وقت لاحق.

تجمع

وتنطلق تحضيرات الفريق عبر التجمع الداخلي الذي سيشتمل على قياسات الأوزان للاعبين وإجراء الفحص الطبي للاعبين بمن فيهم المنضمون حديثاً، قبل الدخول في أجواء التحضيرات الميدانية، ومن المتوقع أن يخوض الفريق عدداً من التدريبات داخل الدولة قبل الإقلاع وشد الرحال إلى النمسا.

تعاقدات

من جهة أخرى، حسم فريق البطائح صفقة لاعب الارتكاز الإيفواري أولريتش ميليكي بعد التعاقد مع اللاعب قادماً من نادي فولونتاري الروماني، ومن المقرر في الأيام المقبلة الكشف عن صفقات جديدة على مستوى اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب الذين سيدعمون مشوار الفريق في الموسم الجديد بعد الاستغناء عن الأجانب السابقين باستثناء المهاجم الكاميروني أناتول بيرتراند والذي رافق «الراقي» في رحلة الصعود من دوري الدرجة الأولى إلى دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى استمرار زميله المالي سيكو بابا ضمن فئة المقيمين.

ويدشن فريق البطائح الموسم الكروي الجديد بمواجهة الوحدة في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، وفريق العين في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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