تعرف على قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الجديد 2023-2024 عن مواجهات متوازنة في الدور الأول من المسابقة.

وتقام البطولة من الدور الأول وحتى الدور نصف النهائي من مباراتين بنظام الذهاب والإياب بخروج المغلوب، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد

ويلتقي في الدور الأول اتحاد كلباء مع خورفكان، والنصر مع عجمان، والعين مع البطائح، بينما يواجه الوصل فريق حتا الصاعد إلى دوري المحترفين، ويلعب الجزيرة مع بني ياس، والإمارات مع الوحدة.

وجنبت القرعة فريقي شباب الأهلي والشارقة خوض مباريات الدور الأول والتأهل مباشرة إلى ربع نهائي البطولة على غرار الموسم الماضي، باعتبارهما بطلا دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الأخير، إذ سيواجه شباب الأهلي في ربع النهائي الفائز من مباراة الوصل وحتا، بينما يستضيف الشارقة حامل اللقب الفائز من مواجهة اتحاد كلباء وخورفكان.

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