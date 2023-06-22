عبدالله القاسمي يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة ناديي الحمرية والذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قرارين إداريين بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي.

وبحسب القرار الإداري يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة حميد حسن سالم بن حرب الشامسي، وعضوية كل من أحمد علي سعيد بن معيل الكتبي.، حمد عبيد علي عيسى الشامسي، حمد غانم عبيد خلفان الشامسي، راشد حسن سالم بن حرب الشامسي، سالم علي سالم عبيد الخيال، سلطان راشد عبيد مفتاح الشامسي، علي أحمد سعيد حميد المهيري، عيسى راشد جمعة راشد بن ركن ال علي.

كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي برئاسة سالم محمد علي هويدن الكتبي، وعضوية كل من حميد عبدالله محمد الخاطري، خليفة مبارك دلموك الكتبي، راشد سعيد ميس الطنيجي، راشد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي، سعيد محمد سعيد بن مترف الطنيجي، سالم علي خلفان الرفيسه الكتبي، سيف علي ناصر دلوان الكتبي، مالك مصبح عبدالله فراريه الكتبي.

وبحسب القرارات توزع المجالس المناصب الإدارية بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتنتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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