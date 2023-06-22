مواجهات قوية في الجولات الأولى لدوري أدنوك للمحترفين 2023-2024

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يستهل شباب الأهلي، حملة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة عجمان على ملعب "البرتقالي" في الجولة الأولى من المسابقة في الموسم الجديد 2023-2024.

وينطلق دوري أدنوك للمحترفين في 18 أغسطس المقبل، ويختتم بإقامة الجولة 26 والأخيرة يوم 26 مايو 2024.

وأجرت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، قرعة مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بـ "سي وورلد أبوظبي" بجزيرة ياس، بنظام القرعة الالكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأسفرت قرعة الدوري في الموسم الجديد عن مواجهات متوازنة في الجولة الأولى من المسابقة، التي تقام يومي 18 و19 أغسطس المقبل، إذ يحل شباب الأهلي ضيفاً على عجمان، ويلعب اتحاد كلباء مع الشارقة، والوصل مع الإمارات، والعين مع بني ياس، ويستضيف الوحدة فريق البطائح، فيما تعد مواجهة النصر والجزيرة الأقوى في افتتاح المسابقة.

وتشهد مباريات دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل توزيعاً متوازناً للمواجهات القوية في كل جولة على مدار الموسم بالكامل بحيث يضمن وجود مباراة قمة في كل جولة من جولات الموسم.

وتشهد الجولة الثانية قمة بين الجزيرة والوحدة على ملعب استاد محمد بن زايد، بينما يستضيف الشارقة فريق الوصل بالإمارة الباسمة، فيما يلعب حتا مع العين، وشباب الأهلي مع خورفكان، والإمارات مع عجمان، والبطائح مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع النصر.

وفي الجولة الرابعة التي تقام أيام 28 و29 و30 سبتمبر المقبل، تتصدر قمتان من العيار الثقيل المشهد عندما يستضيف الشارقة فريق العين، ويلعب شباب الأهلي بمعقله مع الوحدة.

وتبرز قمة بين الجزيرة وشباب الأهلي في الجولة الخامسة، فيما يواجه يستضيف النصر نظيره العين، بينما تشهد الجولة السابعة مواجهتين قويتين تجمع بين الوصل والعين، والشارقة والجزيرة، فيما تحضر قمة شباب الأهلي حامل لقب الموسم الماضي ووصيفه العين في الجولة الثامنة التي تقام يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

ويقام الكلاسيكو بين العين والوحدة في الجولة الحادية عشرة، فيما تشهد الجولة الثانية عشرة ديربي بين شباب الأهلي والوصل.

أما آخر جولات الدور الأول من المسابقة فسوف تشهد 3 مباريات قمة، عندما يستضيف الوحدة بإستاد آل نهيان، فريق الشارقة، ويواجه العين بملعبه نظيره الجزيرة، ويلعب الوصل مع النصر في ديربي بر دبي.

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