بيدروزو: سأكتب قصة نجاح مع الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

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عبر الموهوب الكولومبي المدافع دانيال بيدروزو، محترف فريق الوصل الأول لكرة في فئة المقيم، والذي تعاقد معه النادي حتى العام 2026 اعتبارا من موسم 2023-2024، عن بالغ سروره بالانضمام إلى فريقه الجديد، مشددا على أنه عازم على كتابة قصة نجاح جديدة مع الوصل.

وقال بيدروزو: أنه شعور، وأمر في غاية الروعة، أن يكون لاعب كرة القدم على يقين بأنه يمثل ناد كبير، لقد وجدت في الوصل الكثير من الفخر والتاريخ.

وأضاف بيدروزو: اعتقد أن الوصل هو المكان المتميز بالنسبة لي حتى أبدأ بكتابة قصة نجاح جديدة، الأهم الآن هو الفوز بالألقاب، نعم بكل تأكيد، الجماهير هنا يريدون ذلك، وأنا متواجد هنا لهذا السبب.

وواصل بيدروزو قائلا: أنا سعيد جدا بالتوقيع مع نادي الوصل، يمكنني هنا بلوغ الأحلام، وتحقيق الأهداف المرسومة، شكرا لله على منحي هذه الفرصة التي اتيحت لي، اشعر بالسعادة، اتطلع لزيادة خبراتي، والمساهمة مع زملائي في هذا الفريق الرائع.

وكشف بيدروزو النقاب عن أن مشوار المفاوضات معه قد بدأ منذ أشهر عدة بقوله: نعم، قبل 6 أشهر عملت من أجل أن أكون قادرا على المجيء إلى نادي الوصل، الحمد لله، لقد تحققت الفرصة، أنا الآن هنا، وأنا سعيد جدا، وجودي مع الوصل سيشكل فرصة مهمة للتعلم أكثر، ومعرفة الكثير، خصوصا مع وجود أليكس بيريز كونه ابن بلدي وأكبر مني سنا.

وعن حقيقة اختياره الوصل، قال بيدروزو: أتيت إلى الوصل لأني أرغب في ذلك، واعتقد أن الشيء الأكثر أهمية الآن، هو بناء صداقة قوية مع الجميع، لأن الصداقة القوية، تساعد لاعب كرة القدم على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها فريقه، والأمنيات التي ترغب الجماهير بنيلها من خلال فريقها المفضل.

وحول طبيعة الأجواء التي لمسها من حيث المبدأ في نادي الوصل، قال بيدروزو: أعتقد أن العمل الجماعي فيما بيننا هو ما يجعلنا عائلة واحدة داخل النادي وفي خارجه، وأعتقد أني لمست ذلك الشعور عند وصولي لنادي الوصل.

ويبلغ دانيال بيدروزو من العمر 19 ربيعا، وسيحمل الرقم 2 مع فريقه الجديد، الوصل.

ويشكل التعاقد مع بيدروزو، نجاحا للوصل في ضوء الامكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب، والتي صنعت له سمعة مبكرة وشهرة واسعة في بلاده، وبما اهلته ليكون قائدا لمنتخب الشباب الكولومبي.

ويعتبر التعاقد مع بيدروزو، الخطوة الثانية التي يخطوها الوصل في فئة المقيم بعد التجديد للايفواري ادامو ديالو حتى العام 2028، في مقابل إنجاز 4 صفقات في "خانة" المحترفين الأجانب بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والمدافع الكولومبي أليكس بيريز، والتجديد للمدافع المغربي سفيان بوفتيني، والتجديد للاعب الوسط الارجنتيني بوبليتي، وبانتظار إكمال الخماسي الأجنبي بإنجاز الصفقة الخامسة والأخيرة، والتي يتوقع أن تكون مهاجم معروف.

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