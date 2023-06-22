المطروشي إلى دبا الفجيرة.. و«الحصن» يضم شوبوكونا

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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واصل فريق دبا الفجيرة «النواخذة» تعاقداته الصيفية وضم اللاعب عبد الله المطروشي قادماً من دبا الحصن، وهي الصفقة الثالثة في غضون يومين بعد ضم الثنائي العماني فارس الجابري ومحمد المربوعي. على جانب آخر، أعلن نادي دبا الحصن عن أولى صفقاته الصيفية وقام بضم اللاعب النيجيري اوناه شوبوكونا الذي يجيد اللعب في خانة الجناح الأيسر ليعزز صفوف الهجوم خلال الموسم الكروي المقبل، ولا تزال إدارة نادي الحصن تكثف البحث عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل، كما جددت إدارة نادي الجزيرة الحمراء عقد اللاعب المتألق علي صنقور للموسم الكروي المقبل.

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