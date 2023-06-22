قرعة الموسم الكروي الجديد اليوم

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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تجري رابطة المحترفين الإماراتية في الثانية مساء اليوم، في «سي وورلد جزيرة ياس» بالعاصمة أبوظبي، قرعة بطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وأكملت الرابطة الترتيبات الخاصة بحفل إجراء القرعة التي ينتظر أن تقام وفق النظام الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية» التي سبق أن طبقتها الرابطة في الموسمين الأخيرين.

وتعتمد الرابطة على عدد من المبادئ في نظام القرعة الإلكترونية الذكي لدوري أدنوك للمحترفين، بما يحقق المعايير الفنية والتسويقية مع الالتزام بمعايير النزاهة الرياضية.

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