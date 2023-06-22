الغاني «جيان» يودّع المستطيل الأخضر

المصدر: (أكرا - أ ف ب)

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أعلن الأسطورة الغانية أسامواه جيان اعتزاله كرة القدم عن 37 عاماً بعد مسيرة في الملاعب دامت 20 عاماً. يُعتبر جيان أفضل هداف في تاريخ منتخب «النجوم السوداء» مع 51 هدفاً، إضافة إلى تألقه مع الزعيم العيناوي خلال الفترة من (2015-2011).

شارك المهاجم وقائد المنتخب السابق في مونديال 2006 و2010 وفي سبع نسخ من كأس أمم أفريقيا، حيث حل وصيفاً في 2010 و2015.

تستذكره الجماهير في مسيرته الدولية لركلة الجزاء التي أهدرها ضد الأوروغواي في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني في ربع نهائي مونديال 2010 التي كانت كفيلة بجعل غانا أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم (حقق المغرب هذا الإنجار في مونديال قطر 2022).

سدد جيان الكرة في العارضة قبل أن تخسر غانا بركلات الترجيح.

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