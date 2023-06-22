3 حراس مرمى.. وسر الرقم 55

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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يرتدي ثلاثة حراس مرمى في دوري أدنوك للمحترفين قمصاناً تحمل الرقم نفسه «55»، هم علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وماجد ناصر في شباب الأهلي، وفهد الظنحاني في بني ياس، ورغم اختلاف ألوان الأندية التي ينتمي إليها الحراس الثلاثة، إلا أن التشابه في أرقامهم لم يكن بمحض المصادفة.

وكشف علي خصيف عن أن الرقم «55» يرمز معنوياً إلى نادي الفجيرة؛ النادي الأصلي للحراس الثلاثة، الذي انطلقت منه مسيرتهم الكروية نحو الاحتراف والشهرة، وقال خصيف: «عندما انتقلت وماجد ناصر من الفجيرة إلى الجزيرة والوصل في 2005، لم يكن بإمكاننا حمل رقم مميز باعتبارنا لاعبين صاعدين ومن الصعب الحصول على رقم «1»، لذا اختار ماجد رقم 55 واقترحت عليه أن أحمل مثله هذا الرقم في الجزيرة، ومع مرور الوقت أصبح رقماً مميزاً لحراس مرمى الفجيرة وارتداه بعد ذلك الظنحاني».

وأضاف: «تحوّل الرقم 55 من مجرد رقم عادي إلى رمز معنوي في نادي الفجيرة، والأكثر طلباً من جميع حراس مرمى فرق المراحل السنية، حتى أن أحد المشرفين على النادي أخبرني أنهم يجدون صعوبة في أرقام حراس المرمى لأنهم يفضلون جميعاً هذا الرقم، والحال أنه لا يمكن منحه لأكثر من حارس واحد في الفريق، هذا يعني لنا الكثير، ونشعر بالفخر لأننا أصبحنا ملهمين للأجيال الصغيرة وقدوة لهم».

وتدل أرقام القمصان على مراكز اللاعبين على أرضية الملعب، لكن بعضها يرتبط بقصص ودلالات معنوية ترمز لأحداث أو ذكريات معينة للاعب.

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