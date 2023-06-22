النصر يكمل 5 صفقات في «الميركاتو»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكمل النصر إجراءات التعاقد مع 5 لاعبين، ضمن صفقات الميركاتو الصيفي، استعداداً للموسم الجديد في مراكز مختلفة في انتظار الإعلان عنهم بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضم قائمة الوافدين الجدد إلى قلعة العميد كلاً من المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني لمدة موسمين، و3 لاعبين مواطنين في صفقات انتقال حر، تشمل الظهير الأيمن يوسف العامري القادم من خورفكان، اللاعب الجديد الذي كشف عنه النصر رسمياً، ولاعب الارتكاز محمد جمال لاعب الجزيرة، والبرازيلي المقيم غوستافو ألكيس مولير مدافع الشارقة، إضافة إلى حارس مرمى نادي مصفوت محمد جمعة البلوشي.

ويعد باكامبو أبرز صفقات العميد في الموسم الجديد في انتظار استكمال صفقتين أخريين للاعبين أجنبيين في مركزي الجناحين الأيسر والأيمن، بعد الاحتفاظ بالمغربي عادل تاعرابت، والبوسني سمير مميشيفيتش بحكم استمرار عقديهما في الموسم المقبل.

سجل حافل

ويحمل باكامبو، الذي من المتوقع أن يكون أحد أبرز المهاجمين في دوري أدنوك للمحترفين سجلاً تهديفياً حافلاً مع جميع الأندية، التي لعب لها في 5 دوريات مختلفة بداية من الدوري الفرنسي مع سوشو، الذي حمل قميصه بين 2010 و2014، ولعب المهاجم الكونغولي في الدوري التركي مع بورصاسبور في موسم 2014 – 2015، ومنه إلى فياريال الإسباني بين 2015 و2018، ولعب معه 75مباراة، سجل فيها 32 هدفاً، لينتقل بعد ذلك لخوض تجربة في الدوري الصيني مع نادي بكين غوان بين 2018 و2022 في صفقة قدرت بـ 40 مليون يورو (49 مليون دولار)، وشارك باكامبو في 71 مباراة مع الفريق الصيني، سجل فيها 48 هدفاً، ليعود بعد ذلك لخوض تجربة قصيرة مع أولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي، ظهر خلالها في 15 مباراة، وسجل 4 أهداف قبل أن يوقع لنادي أولمبياكوس اليوناني، ومنه إلى النصر.

ويحمل باكامبو المولود في فرنسا العديد من المشاركات الدولية مع منتخبات فرنسا تحت 18 و19 و20 عاماً قبل أن يختار تمثيل المنتخب الكونغولي الأول، ويظهر معه في 42 مباراة.

ويعد غوستافو مولير أول اللاعبين، الذين أنهى النصر الاتفاق معه منذ أبريل الماضي قبل التوقيع معه بنهاية عقده مع الشارقة، وشارك المدافع البرازيلي في 18 مباراة مع فريقه السابق في دوري المحترفين بواقع 8 في الموسم الماضي، و10 مباريات في موسم 2021 – 2022.

أما على صعيد اللاعبين المواطنين فيعد محمد جمال الأبرز رغم قلة مشاركاته في المواسم الأخيرة، إذ لعب 6 مباريات فقط الموسم الماضي بالدوري مع الجزيرة، الذي بدأ به مشواره الكروي حتى انتقاله في 2019 إلى العين قبل أن يعود مرة أخرى إلى الجزيرة بنظام الإعارة في مناسبتين في 2021 و2022 حتى انتهاء عقده مع العين بنهاية الموسم الماضي 2022 – 2023.

كما ضم النصر يوسف العامري (25 عاماً) من خورفكان في صفقة انتقال حر، وبدأ العامري مسيرته الكروية بنادي الجزيرة قبل الانتقال في فبراير 2021 إلى «النسور» حتى انتهاء عقده، وإلى جانب العامري ضم النصر إلى صفوفه حارس مرمى نادي مصفوت محمد جمعة البلوشي، الذي شارك في 26 مباراة في الموسم الماضي مع فريقه.

تجديد

وقامت إدارة النصر بتجديد عقود 5 لاعبين هم: حارس المرمى عبدالله التميمي، ولاعب الوسط خالد جلال، والمدافع حمدان الكمالي، والظهير الأيسر عبد العزيز صنقور والجناح الإيفواري عبدالله توري، إضافة إلى استمرار الثنائي الذي انضم للفرق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، سعود عبد الرزاق القادم من شباب الأهلي بعقد يمتد لموسمين، ومثله محمد برغش القادم من الوحدة.

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