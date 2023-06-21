الوصل يكسب صفقة الموهوب الكولومبي بيدروزو

المصدر: دبي-علي شدهان

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نجح الوصل في كسب صفقة الموهوب الكولومبي المدافع دانيال بيدروزو، قائد منتخب كولومبيا للشباب، وتسجيله في صفوف فريق النادي الأول لكرة القدم في فئة المقيم خلال الموسم الجديد.

ويبلغ بيدروزو من العمر 19 ربيعا، وسيحمل الرقم 2 مع فريقه الجديد، الوصل.

ويشكل التعاقد مع بيدروزو، نجاحا للوصل في ضوء الامكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب، والتي صنعت له سمعة مبكرة وشهرة واسعة في بلاده، وبما اهلته ليكون قائدا لمنتخب الشباب الكولومبي.

ويعتبر التعاقد مع بيدروزو، الخطوة الثانية التي يخطوها الوصل في فئة المقيم بعد التجديد للايفواري ادامو ديالو حتى العام 2028، في مقابل إنجاز 4 صفقات في "خانة" المحترفين الأجانب بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والمدافع الكولومبي أليكسيس بيريز، والتجديد للمدافع المغربي سفيان بوفتيني، والتجديد للاعب الوسط الارجنتيني بوبليتي، وبانتظار إكمال الخماسي الأجنبي بإنجاز الصفقة الخامسة، والتي يتوقع أن تكون مهاجم معروف.

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