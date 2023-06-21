الهاشمي يحقق رغبته بعد 3 سنوات مع «الزعيم»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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حقق المدافع خالد محمد الهاشمي (26 عاماً) رغبة عمرها 3 أعوام بالتوقيع لنادي العين رسمياً بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادماً من نادي بني ياس، إذ سبق وأن حصل على عرض من النادي في وقت سابق من عام 2020، غير أنه تردد آنذاك في قبوله كونه لم يكن واثقاً من التواجد أساسياً مع الفريق البنفسجي حسب ما صرح به عقب توقيعه رسمياً، وسيرتدي اللاعب قميصاً بالرقم 14.

وعبّر اللاعب عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على منحي فرصة الانتماء للعين.

وسينضم الهاشمي إلى منظومة الدفاع العيناوية إلى جانب 11 لاعباً آخر يلعبون بصفة أساسية في مركز الدفاع وهم: محمد أحمد، وبندر الأحبابي، ودانيلو أربوليدا، واريك جورجينس، وسالم عبدالله، وسعيد جمعة، وعمر سعيد، وكوامي اتون، وسعيد أحمد، ورافائيل، ومحمد شاكر، ويعتبر هو اللاعب الثالث الذي يتعاقد مع العين في عهد لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم العيناوية، بعد الأجنبيين عمير اتزيلي، وريلوانو ساركي.

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