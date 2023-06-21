مذكرة تعاون بين شركة خورفكان لكرة القدم والجامعة

المصدر: خورفكان – البيان

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وقعت شركة نادي خورفكان لكرة القدم مذكرة تعاون مع جامعة خورفكان بهدف تنمية الشراكات الاستراتيجية في المجال الرياضي والترويج والتسويق المتبادل بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مختلف المجالات، وشملت الاتفاقية بنوداً عدة يتم بموجبها تأهيل وتدريب الطلاب والخريجين في الاتصال والتسويق والإعلام على أسس علمية وعملية، ودعم البحوث والدراسات العلمية وتبادل الخبرات الرياضية والفنية والإدارية والتسويقية والإعلامية للكوادر والطلاب المتخصصين، بالإضافة لبنود تعاون تشمل مختلف التخصصات والمجالات.

وقع الاتفاقية كل من عبدالله عامر الحمادي نائب رئيس شركة نادي خورفكان لكرة القدم والدكتور عبدالله سليمان المغني نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة بحضور خليل غانم الحمادي رئيس شركة خورفكان لكرة القدم.

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