"الهوية والجنسية" توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات لكرة القدم

المصدر: البيان

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وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح اليوم الأربعاء (21 يونيو 2023)، مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة بما يسهم في ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والقيم الرياضية والتربوية والإنسانية من خلال دعم رياضة كرة القدم على مستوى الدولة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و الجمارك وأمن المنافذ، وسعادة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد الإمارات لكرة القدم يأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز الشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة حياة المجتمع ودعم تنافسية الدولة وتمكين جميع الأطراف من تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في كافة المجالات.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة تعتز بشراكتها الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات لكرة القدم لكونه أحد المؤسسات الرسمية التي تقوم بدور فاعل وكبير في ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة ونشر الروح الرياضية في المجتمع من خلال تنظيم المنافسات الخاصة بكرة القدم ووضع ضوابط وقواعد الحوكمة المؤسسة التي تضمن انتشار تلك الرياضة وممارستها بشفافية، بما يدعم مكانة الدولة في هذه الرياضة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح سعادة اللواء مدير عام الهيئة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اتحاد الإمارات لكرة القدم تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الطرفين، ومن أبرزها تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة بما يضمن حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز وبناء علاقات شراكة فعالة تؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى التعاون في إقامة الندوات والمؤتمرات والورش والمبادرات المعتمدة، وتبادل الخبرات والمعارف والتسهيلات والمساهمة في الفعاليات والمناسبات وفقاً للتشريعات النافذة.

من جانبه، قال سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً للأنشطة والمجالات والمبادرات التي يمكن التعاون والتنسيق بشأنها بين الطرفين، وسوف يترتب على تلك المذكرة العديد من أوجه الاستفادة للطرفين بما يعود بالنفع على مكانة الدولة في الرياضة العالمية.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ شريك استراتيجي للاتحاد يتمتع بالريادة والخبرة والتميز والجودة في تقديم الخدمات، ومن ثم فإن التعاون معها سيعود بالنفع على قطاع رياضة كرة القدم في الدولة من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تمكين المؤسسات الرياضية وتقديم خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة للعاملين في قطاع الرياضة، إضافة إلى دعم الهيئة للأنشطة والفعاليات الرياضية التي يشارك فيها المنتخب الوطني والفرق المحلية في الخارج، وأيضاً خلال استضافة الفعاليات الرياضية والإقليمية والعالمية في الدولة.

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