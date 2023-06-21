محترف العين وشباب الأهلي السابق.. أسامواه جيان يعلن اعتزاله

المصدر: البيان

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أعلن أسامواه جيان قائد منتخب غانا السابق، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، في سن الـ 37 عامًا.

ويمتلك أسامواه سجلاً مميزاً مع منتخب غانا، وكذلك في مشواره الاحترافي.

وبدأ جيان مسيرته مع نادي ليبرتي بروفيشنالز الغاني، وانتقل منه إلى أودينيزي الإيطالي عام 2003.

ولعب جيان في العديد من الأندية الأوروبية أبرزها سندرلاند الإنجليزي، واستاد رين الفرنسي، كما خاض تجربة احترافية مع شنغهاي الصيني، وقيصري سبور التركي، ولعب في الإمارات مع نادي العين، وشباب الأهلي، وتوج بلقب الدوري الإماراتي، وحصل على لقب هداف المسابقة أكثر من مرة.

وخاض جيان مع منتخب غانا 109 مباراة سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 13 هدفاً، وشارك رفقة النجوم السوداء في نسختي كأس العالم 2010 و2014، ويعتبر النجم المخضرم الهداف التاريخي لمنتخب غانا وقارة إفريقيا في المونديال.

ومع الأندية خاض أسامواه جيان 384 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، وسجل 192 هدفا، وصنع 38 هدفاً آخر.

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