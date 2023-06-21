ايريك جورجينس: أعيش فترة رائعة مع العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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على الرغم من أن فريقه خرج من الموسم خالي الوفاض من 4 بطولات محلية، غير أن البرازيلي ايريك جورجينس، لاعب العين المقيم، يعيش على الصعيد الشخصي أياماً جيدة بحسب تعبيره: إنه يعيش فترة زمنية ومشواراً مهنياً رائعاً مع العين، و يعتقد أن فريقه خرج من الموسم المنقضي بدروس وعبر عدة بعد أن قاتل حتى النهاية على جميع البطولات واحتل فيها جميعاً مركز الوصافة بداية من السوبر ومروراً بكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودوري أدنوك للمحترفين، ليحجز مقعداً له في دوري أبطال آسيا العام المقبل، وأوضح اللاعب أنهم حاولوا بكل جهودهم لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره ولكنهم لم يوفقوا.

قرار العين

وحول مستقبله مع الفريق البنفسجي خصوصاً بعد أن ربطته تقارير إعلامية بأكثر من ناد، أوضح أريك أن عقده مستمر مع العين حتى 2025 وقال: أحترم العقود وقرار بقائي أو رحيلي يقرره النادي، وقال: العين فريق كبير وكل من يرتدى شعاره يشعر بالانتماء والحماس بسبب الأجواء العائلية المحفزة، والتي تجعل كل لاعب يبذل قصارى جهوده لتقديم أفضل ما عنده لهذا النادي.

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ومنذ التعاقد معه شارك أريك (22 عاماً) مع العين في 87 مباراة بدقائق لعب 7064 دقيقة، وسجل أربعة أهداف ويعتبر من أكثر اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة الفريق البنفسجي خلال الموسم الماضي بعد أن تم اعتماده رسمياً من المدرب السابق سيرجي ريبروف في مركز الظهير الأيسر، حيث أظهر تألقاً لافتاً وهو يقوم بدوره دفاعاً وهجوماً ليسهم بقدر في انتصارات العين التي حققها في جميع المباريات، وتوج مع الفريق بلقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم قبل الماضي.

وعبر أريك عن سعادته بالوجود مع العين أحد أكبر أندية آسيا والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة ويملك طموحات عالية، وقال إنه يعيش أجمل فتراته مع الفريق البنفسجي بعد الجهود الكبيرة التي بذلها برغم أنه لم يقدم كل ما عنده، موضحاً أن الأجواء في نادي العين تبعث على التفاؤل وتضاعف من الطموحات وتحفز على القتال إذ إن الجميع يعملون كأسرة واحدة ومن أجل هدف واحد، وهو ما يساعد أي لاعب على التألق، وشخصياً أعتقد أنني قدمت موسماً جيداً وإيجابياً وسأضاعف من جهودي أكثر خلال الفترة المقبلة.

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