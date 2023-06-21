أوروبا تحتضن معسكرات أندية دورينا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تحتضن أوروبا معظم معسكرات أندية دورينا ضمن مرحلة الإعداد الخارجي للموسم الكروي الجديد الذي تدشنه الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين يوم 18 أغسطس المقبل، واستقرت 9 أندية على المعسكرات الخارجية في ألمانيا وصربيا وسلوفينيا وهولندا والمجر والنمسا باستثناء فريق خورفكان الذي قد يتجه لإقامة معسكر عربي.

ولم يختلف المشهد كثيراً عن العام الماضي، حيث تتصدر أوروبا المشهد في فترة التحضيرات الخارجية لأندية دورينا.

ألمانيا

واستقر فريق الجزيرة بقيادة مدربه الجديد الهولندي فرانك ديبور على اختيار ألمانيا مقراً للمعسكر الاستعدادي للموسم الجديد، وستسافر بعثة فخر أبوظبي في الثامن من يوليو، وينتهي المعسكر الخارجي بنهاية الشهر نفسه على أن تكون العودة إلى أبوظبي يوم 30 من يوليو.

واختار فريق عجمان ألمانيا لإقامة المعسكر الصيفي بدلاً من صربيا في منتصف يوليو المقبل، ويستمر لنحو 3 أسابيع يتخلله تجارب مع فرق أوروبية وعربية، فيما يدشن البرتقالي تحضيراته الداخلية بقيادة المدرب كايو زاناردي في الأول من يوليو المقبل بالفحوصات الطبية على جميع اللاعبين، بعدها بدء مرحلة الإعداد البدني في صالة الحديد والتدريبات في الملعب.

هولندا

وفضل النصر إقامة معسكره الصيفي في هولندا، بداية من منتصف يوليو المقبل، لمدة ما يقرب من 20 يوماً، فيما تنطلق التحضيرات بتجمع داخلي في الأول من الشهر نفسه بقيادة المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، وتستمر تحضيرات «العميد» على ملعبه لمدة أسبوعين حتى موعد المعسكر الخارجي الذي سيخوض خلاله الفريق 4 تجارب ودية.

النمسا

ومن المتوقع أن تتجه بعثة فريق الشارقة إلى النمسا لإقامة معسكر الإعداد الخارجي وهي وجهته في العام الماضي مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، كما تعتبر النمسا ضمن الخيارات الرئيسية لفريق العين إضافة إلى هولندا وسويسرا. ولم يحسم فريق شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، وجهته النهائية لإقامة المعسكر الخارجي الذي لن يخرج عن دائرة الدول المذكورة أعلاه، إلى جانب فريقي البطائح والإمارات.

المجر

واستقر فريق بني ياس على إقامة المعسكر الخارجي في المجر بعد مفاضلة مع عروض من النمسا وهولندا، ومن المقرر أن يمتد المعسكر لـ 3 أسابيع في الفترة من 10 وحتى 31 يوليو المقبل، ويخوض فيه الفريق بقيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش من 5 إلى 6 مباريات ودية تحدد لاحقاً.

صربيا

وتحتضن صربيا المعسكر الخارجي لفريق الوحدة الذي يدشن تحضيراته بالتجمع الداخلي يوم 25 يونيو الجاري عبر إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين وستسافر بعثة «العنابي» مع مدربه الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى المعسكر الخارجي في صربيا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي سيمتد لأكثر من أسبوعين استعداداً للاستحقاقات المحلية، إضافة إلى الاستحقاق العربي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

كما تحتضن صربيا معسكر فريق حتا العائد لدوري أدنوك للمحترفين بطل بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ومن المقرر أن تسافر بعثة «الإعصار» يوم 14 من شهر يوليو المقبل ضمن برنامج إعداد متكامل بقيادة المدرب الجديد الصربي زيلكو ماركوف لخوض تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية.

سلوفينيا

تحتضن سلوفينيا معسكر فريق الوصل لمدة 24 يوماً ضمن تحضيرات «الإمبراطور» التي يدشنها في مطلع يوليو المقبل، ويشتمل المعسكر على عدد من المباريات الودية بقيادة مدربه الجديد الصربي ميلوش ميلوييفيتش.

وستكون سلوفينيا وجهة بعثة فريق اتحاد كلباء الذي يبدأ تحضيراته بالتجمع الداخلي في الأسبوع الأول من يوليو المقبل عبر إجراء الفحوصات الطبية التي تستمر ليومي 3 و4 من الشهر نفسه قبل السفر يوم 13 إلى معسكر سلوفينيا الذي يتخلله 4 مباريات، وستكون العودة من المعسكر يوم 3 أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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