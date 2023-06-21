المحرزي: 14 لاعباً مواطناً في قائمة مسافي للموسم الجديد

المصدر: متابعة – محمد فضل

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أعلن نادي مسافي أحد فرق دوري الدرجة الأولى عن خطته للموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 وذلك ببدء التجمع الداخلي في الأول من أغسطس المقبل والذي يستمر حتى منتصف الشهر ليكون التفكير بعد ذلك في إقامة معسكر خارجي أو داخلي حسب روزنامة اتحاد كرة القدم المتعلقة بمسابقات الموسم الجديد.

وأكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي في تصريح لـ «البيان» اتجاه النادي إلى تسجيل 24 لاعباً خلال الموسم المقبل منهم 14 لاعباً مواطناً تم تجديد عقود 5 منهم وهم الحارس المخضرم سعيد صادق وعبد الله راشد الشهياري وعيسى شاهين وعبد الله عيسى، كما استعاد النادي جهود لاعبه المميز سالم الشهياري الذي لعب خلال المواسم الثلاثة الماضية لأندية العروبة والعربي ودبا الحصن، ولفت إلى تجديد عقود 5 مقيمين و3 آخرين في الطريق والاتجاه السائد هو التعاقد مع اثنين من الأجانب والمفاوضات جارية حالياً مع أكثر من لاعب لارتداء شعار فريق مسافي.

وكشف المحرزي انتظار ناديه لتحديد آلية مسابقات الموسم المقبل، ونوه إلى أن الروزنامة الجديدة من قبل الاتحاد ستضع النقاط فوق الحروف وستجعل الأندية تقرر مواعيد التجمع وتحديد المعسكرات الخارجية معرباً عن أمله في أن تبقي لجنة المسابقات على نظام التصفيات التمهيدية الذي أقيم خلال الموسم الماضي وذلك لاعتبارات كثيرة منها كسب الاحتكاك والخبرات بين أندية دوري الهواة مع أندية المحترفين مشيراً إلى أن نظام المجموعات يرهق كاهل الأندية خصوصاً وأن معظم أندية الدرجة الأولى مواردها شحيحة ونظام المجموعات يهدر كثيراً من الوقت والجهد وكذلك المال.

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