النصر يضم العامري في صفقة انتقال حر

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

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أعلن النصر عن تعاقده رسمياً مع اللاعب يوسف العامري (25 عاماً) قادماً من نادي خورفكان في صفقة انتقال حر ضمن استعدادات العميد للموسم الجديد. وبدأ العامري مسيرته الكروية بنادي الجزيرة قبل الانتقال في فبراير 2021 إلى خورفكان الذي شارك معه في 6 مباريات في الموسم الماضي و19 مباراة في موسم 2021 - 2022. وتعد صفقة العامري أولى الصفقات الرسمية التي يكشف عنها العميد ضمن الانتقالات الصيفية الحالية بعد تجديد عقود أربعة لاعبين هم حارس المرمى عبد الله التميمي ولاعب الوسط خالد جلال و قبهلما حمدان الكمالي وعبد العزيز صنقور.

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