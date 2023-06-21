دبا الفجيرة يضم الثنائي العُماني الجابري والمربوعي

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تعاقد نادي دبا الفجيرة مع الثنائي العُماني فارس الجابري هداف ونجم فريق العربي ومواطنه محمد المربوعي هداف دبا الحصن بعد نهاية عقديهما مع ناديهما، وذلك حتى نهاية الموسم الكروي المقبل ليدعم «النواخذة» صفوفه بأبرز الصفقات وأفضل اللاعبين على صعيد مسابقة دوري الدرجة الأولى، وكانت «البيان» قد أشارت إلى اقتراب إدارة نادي دبا الفجيرة من كسب توقيع الثلاثي العُماني الجابري والمربوعي إلى جانب سعيد عبيد نجم العروبة الذي تفصله خطوة عن ارتداء شعار النادي الدباوي.

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