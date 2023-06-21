شباب الأهلي يتفاوض على بقاء غانييف

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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فتح شباب الأهلي باب التفاوض مع لاعب الوسط الأوزبكي عزيز غانييف، لإبقاء اللاعب فترة جديدة مع الفريق، بعد نهاية عقده بختام الموسم المنتهي، ومساهمته مع الفريق في التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين.

وكان النادي قد تعاقد مع غانييف في الانتقالات الشتوية في فبراير 2020، قادماً من ناساف الأوزبكي، ويعتبر أحد العناصر المهمة في دعم قوة خط وسط «فرسان دبي» في آخر موسمين. وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي يتفاوض أيضاً مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير، للبقاء موسماً جديداً، فيما تقرر بقاء الأرجنتيني كارتابيا، ورحل الإيراني أحمد نور الله إلى الوحدة.

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