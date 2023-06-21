ليما وكايو «الوصل» بعد فراق

المصدر: دبي - علي شدهان

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أحيت عودة الدولي كايو كانيدو إلى بيته الأول نادي الوصل، بعد فراق دام 4 مواسم قضاها مع العين، شريط الذكريات الجميلة، الذي يختزن في ذاكرة جماهير فريق الوصل الأول لكرة القدم، وعموم الوصلاوية، عن الثنائي الجماهيري المميز، الذي «كان» يشكله مع زميله الدولي فابيو ليما منذ انضمامه إلى تشكيلة الفهود في موسم 2014-2015 وحتى انتقاله إلى العين في موسم 2019-2020، في صفقة «مليونية» عبرت حاجز الـ 18 مليون درهم إماراتي.

ولا يغيب عن ذاكرة جماهير الوصل، تلك الفصول المثيرة واللحظات الحماسية التي شكلها ليما وكايو عبر ثنائي لن تفارق إبداعاته مخيلة عموم متابعي دوري الإمارات للمحترفين، وبما جعل عودة كايو مجدداً إلى الوصل، بمثابة الاستعادة المعتادة لذلك الثنائي، وتلك اللحظات. ولعب ليما وكايو معاً بقميص الوصل 5 مواسم، بدأت في موسم 2014-2015 حتى موسم 2019-2020، والذي شهد انتقال الثاني إلى العين، ونجاحا سوياً بتقديم ثنائي مشهود، أسهما من خلاله في تسجيل أهداف لا تنسى، وصناعة فرص مؤثرة لبعضهما، وبما قاد فريقهما «الإمبراطور» إلى الاقتراب في أكثر من موسم من منصة التتويج، لكن ذلك لم يتحقق ربما لظروف أخرى.

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