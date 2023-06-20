موسيماني: معجب برؤية وطموحات «العنابي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن شعوره بالفخر لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مؤكداً أنه معجب برؤية إدارة النادي وطموحاته والمشروع الذي يتطلع لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

وكان الوحدة قد تعاقد مع موسيماني مديراً فنياً للفريق الأول في الموسم المقبل، خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ المدرب السابق الذي انتهت مهمته بنهاية الموسم المنصرم، ليصبح موسيماني أول مدرب إفريقي غير عربي يقود أحد أندية المحترفين في الإمارات.

وقال موسيماني في بيان رسمي لشركة إم تي سبورت التي تدير أعمال المدرب: أشعر بالفخر لأني أصبحت المدير الفني لفريق الوحدة، أنا معجب برؤية إدارة النادي وطموحاتها في المرحلة المقبلة، وأتطلع للعمل مع اللاعبين الموهوبين والجهاز الفني للفريق لتقديم أفضل أداء للوحدة وتحقيق طموحاته في الموسم المقبل.

وحدد موسيماني جهازه المعاون في العنابي، حيث يتكون الجهاز من ماهر ديفيدز مدرباً مساعداً، وكابيلو رانجوجا مدرب اللياقة البدنية، ومحلل الأداء موسى ماتلابا وكيلي سولومون، بالإضافة إلى حمد اليامي مدرباً لحراس المرمى.

وينتظر أن يبدأ موسيماني مهمته مع الوحدة ببرنامج الإعداد الذي ينطلق عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يغادر الفريق مطلع يوليو لبدء معسكره الخارجي في صربيا استعداداً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، إذ قد يبدأ المدرب الجنوب إفريقي عمله من المعسكر الخارجي مباشرة.

خطة عمل

من جهة أخرى عقد مجلس إدارة نادي الوحدة اجتماعه الأول، أول من أمس بعد إعادة تشكيله، برئاسة علي سعيد المزروعـي، وحضور كل من: حمد علي سيف الضبع الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، راشد الزعابــي، وخالد الهنائي العضو المنتدب، وفارس مكتوم المزروعي، وسعيد مبارك البلوشي، وعامر الصيعري، إلى جانب الدكتور عصام محمد علي مستشار مجلس الإدارة.

وثمن المجلس ثقة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، مؤكداً أن دعم سموه الكبير يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل من أجل تحقيق البطولات والإنجازات بما يليق باسم ومكانة النادي.

وتم خلال الاجتماع طرح خطة عمل الإدارة والاستراتيجية التي سيتبعها المجلس، كما تم مناقشة العديد من الملفات والتحضيرات لمنافسات الموسم المقبل في كافة الألعاب تحقيقاً للتطلعات المنشودة.

واستعرض الاجتماع الأول التقرير المالي للنادي، وناقش الموازنات المعتمدة وخطط الشركات للتوسع في مشاريعها الاستثمارية والرياضية.



ووجه علي سعيد المزروعـي رئيس مجلس إدارة النادي، شكره وتقديره لأعضاء مجالس الإدارات بالنادي متمنياً لهم التوفق والنجاح، منوهاً بأهمية المرحلة المقبلة ومتطلباتها من جهود حثيثة للحفاظ على المكتسبات وتلبية متطلبات النجاح.

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