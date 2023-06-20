العين يقترب من الهولندي ستيين سبيرينجس

المصدر: (العين- طلحة عبدالله)

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تفيد مصادر «البيان» أن نادي العين اقترب من التعاقد مع الهولندي ستيين سبيرينجس«27 عاماً» لاعب تولوز الفرنسي، وأن المفاوضات معه وصلت إلى مرحلة متقدمة ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة، حيث يعتزم العين ضم اللاعب بصفقة انتقال حر.

ويلعب سبيرينجس في مركز المحور، وسبق له اللعب في أندية هولندية عريقة مثل أي زد الكمار، وسبارتا روتردام، وان كي سي فالفيك، وليفسكي صوفيا، قبل الانتقال أخيراً إلى تولوز.

وفي حال إتمام التعاقد فسيكون اللاعب الأجنبي الثالث الذي يتعاقد معه النادي في عهد لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم بنادي العين بعد عمير اتزيلي، و وربلوانو ساركي.

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