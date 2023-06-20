الغساني: شباب الأهلي استحق التتويج في الموسم الأفضل   

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد يحيى الغساني لاعب المنتخب الوطني ونجم الفريق الأول لنادي شباب الأهلي، أن موسم 2023 من دوري أدنوك للمحترفين هو «الأفضل» على الإطلاق في عصر الاحتراف، موضحاً أن «الموسم الأخير كان الأصعب على الإطلاق، وكان لنا شرف تحقيق درع الدوري والتتويج باللقب هذه النسخة الاستثنائية»، مشدداً على ضرورة البناء على ما حققه الفريق من أجل المزيد من البطولات في الموسم المقبل.وعن رحيل جارديم مدرب الفريق السابق، أكد الغساني أن جارديم مدرب كبير ورحيله سيكون مؤثراً خاصة وأن اللاعبين اعتادوا على طريقته، إلا أن شباب الأهلي نادٍ كبير ولا يقف على رحيل شخص أو مدرب أو لاعب».

ولعب تألق الغساني دوراً بارزاً في المساهمة في حصول شباب الأهلي على لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، إذ نجح في المساهمة في 15 هدفاً بإحرازه تسعة أهداف، وست تمريرات حاسمة.

طموح

وحول ما تردد عن عروض قد تلقاها للعب في الدوري السعودي، قال الغساني: أي لاعب يطمح للعب في الدوري السعودي في الوقت الحالي، خصوصاً وأنه من أفضل الدوريات في المنطقة وأصبح يضم نجوماً وأسماء كبيرة في عالم كرة القدم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يصله أي شيء رسمي بخصوص انتقاله للعب في الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكانت تقارير سعودية أكدت وجود اهتمام من بعض الأندية السعودية بالحصول على خدمات الغساني في الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد تألقه اللافت مع شباب الأهلي في الموسم الأخير.

استقطاب

وقال الغساني : «بالتأكيد الدوري السعودي من أفضل الدوريات العربية في الوقت الحالي، ونجح في استقطاب العديد من النجوم الكبار وأسماء عالمية رنانة في كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وهناك المزيد من اللاعبين في الطريق للانضمام لأندية سعودية، ولذلك أي لاعب يطمح للعب في الدوري السعودي الذي يتميز بالقوة والندية والجماهيرية، خصوصاً إذا كنت لاعباً عربياً أو خليجياً فالتواجد في دوري بهذه القوة يضيف لك الكثير».

وأردف: «أحترم عقدي مع شباب الأهلي خصوصاً وأنه يتبقى لي موسمان مع النادي، وبالطبع مستمر حتى الآن مع النادي، ولكن لا أحد يعرف ماذا قد يحدث مستقبلاً».

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