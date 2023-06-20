28 لاعباً أجنبياً تنتهي عقودهم في «المحترفين»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنتهي عقود 28 لاعباً أجنبياً في دوري المحترفين بنهاية يونيو الجاري، أغلبهم تم الإعلان عن مغادرتهم رسمياً أنديتهم بنهاية الموسم الماضي 2022 – 2023، ومن المتوقع أن تتسع القائمة لتشمل أسماء أخرى سيتم فسخ عقودهم أو إنهاؤها بالتراضي لعدم تقديمهم الإضافة المطلوبة أو لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأجانب المنتهية عقودهم جميع أندية دوري المحترفين باستثناء نادي الشارقة الذي يضم 5 لاعبين بعقود مستمرة هم مهاجم منتخب الرأس الأخضر جورج دجانيني، الاسباني فرانشيسكو ألكاسير، البرازيلي كايو لوكاس، والمدافع اليوناني مانولاس، والبوسني ميراليم بيانيتش.

ومن أبرز اللاعبين الأجانب المنتهية عقودهم ثنائي الجزيرة، الجنوب أفريقي تولاني سيريرو الذي قضى 4 مواسم مع الفريق شارك خلالها في 90 مباراة بالدوري، وزميله الصربي ميلوش كوسانوفيتش الذي لعب 4 مواسم أيضاً في الفريق شارك في 76 مباراة بالدوري وسجل 11 هدفاً.

وتضم القائمة ثلاثي النصر وهم البرتغالي توزي الذي قضى 4 مواسم في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في بداية موسم 2019-2020 قادماً من فريق فيتوريا غيمارتش البرتغالي.

104

وشارك توزي مع النصر في 104 مباريات في مختلف المسابقات سجل فيها 37 هدفاً ولعب 24 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق كأس رابطة المحترفين في موسم 2019 - 2020 وبلغ معه 3 نهائيات (كأس رابطة المحترفين مرتين ونهائي صاحب السمو رئيس الدولة مرة واحدة ). وإلى جانب توزي، ودع النصر ريان مينديز «الكاب فيردي» الذي التحق بصفوف الفريق في موسم 2020 - 2021 قادماً من الشارقة وقضى معه 3 سنوات وشارك مع الفريق في 68 مباراة وسجل خلالها 16 هدفاً، وقررت إدارة النصر عدم تجديد التجربة معه لتراجع مستواه والمصير نفسه واجهه التوغولي بينيل ملابا الذي فشل في ترك انطباع جيد مع الفريق، إذ ظهر بمستويات ضعيفة ولم يكن مؤثراً في التشكيلة.

وشارك ملابا في 21 مباراة على مدار الموسم بواقع 12 مع العميد و9 مع اتحاد كلباء ما يعادل 1285 دقيقة لكنه سجل هدفاً واحداً، ليبصم على مغادرته لقائمة النصر من الباب الصغير.

وتعاقد العميد مع المهاجم التوغولي في فبراير الماضي بعقد يمتد لـ5 أشهر لتعويض رحيل المهاجم الغامبي ديمبو داربوي الذي قدم بدوره مستوى ضعيفاً مع الفريق في الدور الأول.

وأعلن نادي العين عن رحيل لاعبه الأوكراني أندري يارمولينكو تزامناً مع انتهاء عقده مع الفريق، ليخرج الدولي الأوكراني دون تحقيق أي لقب مع الزعيم رغم مشاركته مع الفريق في 3 نهائيات، مكتفياً بالمركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

33

وانضم يارمولينكو إلى صفوف العين في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر، وشارك مع الفريق في 33 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 12 هدفاً ما يجعله أحد أبرز اللاعبين الأجانب المغادرين لدورينا بنهاية الموسم.

وضمت قائمة المغادرين في الوصل الثلاثي المكون من الأرجنتيني أليخاندرو شانكلاي، والجزائري جمال بن العمري ولاعب الوسط التشيلي فيليبي غوتيرز.

وكان الوصل تعاقد مع شانكلاي بنظام الإعارة من نادي رايسينغ الأرجنتيني لمدة موسم واحد، وشارك مع الفريق 2343 دقيقة في مختلف المسابقات وسجل 12 هدفاً، فيما انضم بن العمري إلى صفوف الفريق في فبراير الماضي خلال الانتقالات الشتوية وشارك في 9 مباريات، كما انضم أيضا فيليبي غوتيريز في صفقة انتقال حر في فبراير الماضي وظهر في التشكيلة في 10 مباريات وسجل هدفاً واحداً.

وقرر عجمان عدم تجديد عقد مدافعه السلوفيني ميرال ساماردجيتش، الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري، بعد عامين قضاهما اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً.

18

وخاض المدافع السلوفيني هذا الموسم، 18 مباراة في الدوري، بينما غاب في ثماني مباريات بسبب الإصابة، مسجلاً هدفاً واحداً.

وكان ميرال انتقل إلى عجمان قادماً من حتا في بداية موسم 2021 - 2022، في صفقة انتقال حر، ليخوض مع عجمان 56 مباراة، بالدوري، مسجلاً أربعة أهداف.

وضمت قائمة المغادرين في الوحدة لانتهاء العقد الثنائي البرتغالي أدريان سيلفا والبرازيلي ماتيوس بيريرا، و انضم اللاعب الأول للفريق في يناير 2022 وشارك في الموسم الماضي في 29 مباراة ما يعادل 2523 دقيقة وسجل 4 أهداف، أما اللاعب الثاني «26 عاماً»، فقد انتقل إلى الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة وشارك مع «أصحاب السعادة» في 10 مباريات.

أما في بني ياس، فقد شملت قائمة اللاعبين المنتهية عقودهم الأرجنتيني نكولاس خيمنيز المنتقل حديثاً إلى الوصل، والذي شارك في الموسم الماضي في 31 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات وسجل 8 أهداف، والمهاجم البرازيلي رفائيل إلياس، صاحب 7 أهداف في 20 مباراة والسنغالي أوبا نغيت.

4

وانتهت عقود 4 لاعبين في شباب الأهلي بطل الدوري أبرزهم الإيراني أحمد نور الله الذي انتقل إلى الوحدة، والسوري عمر خريبين المعار من الوحدة والأوزبكي عزيز جانييف والبلجيكي جيسون دينايير و3 لاعبين كذلك في البطائح هم المدافع البرتغالي أرتور جورجي، والمهاجم لورنسي دو ناسكيتش صاحب 14 هدفاً في مختلف المسابقات في الموسم الماضي، ولاعب خط الوسط البرتغالي جواو نوفاييس.

كما انتهت عقود 3 لاعبين في خورفكان، هم المهاجم البرتغالي ايلتون فيليبي، الذي شارك في 31 مباراة في الموسم الماضي وسجل 13 هدفاً، والبرازيلي رافائيل دي باولا (دودو) لاعب خط الوسط، والمدافع الصربي لازار روسيك و3 لاعبين في صفوف اتحاد كلباء هم الروماني ألكسندر سيسالدو والمدافع والإيطالي ايغور برانكو والمالي عبد الله ديابي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز