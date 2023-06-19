خلدون المبارك: منصور بن زايد منح كل الدعم و الحب لنادي مانشستر سيتي

المصدر: وام

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أكد معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي أن الفريق حاول جاهدا لعدة سنوات، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وقد تمكن من تحقيق ذلك بالفعل الأمر الذي أعطى الشعور بالانجاز والارتياح والسعادة.

وقال معاليه في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي إن هذه المناسبة هي الأكثر تميزا في تاريخ النادي، فحينما ننظر إلى ما قدمه

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

من التزام ودعم مستمر لسنوات، وحينما قدم كل شغفه للنادي بحضوره ومتابعته المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ، ومن خلال عملي معه عل مدار الأعوام الـ15 الماضية في مجموعة السيتي لكرة القدم، فإنه يستحق ذلك بالفعل، وأنا سعيد جدا لتواجده في المباراة ".

وأضاف معالي خلدون المبارك :" يمكن القول إننا من أكثر الفرق ثباتًا في الأداء في بطولة دوري أبطال أوروبا على مدار الأعوام العشرة الماضية و في مراحل المجموعات، والمثابرة على التقدم، وبالعودة إلى الأعوام الخمسة الماضية، وصلنا إلى ربع النهائي، ثم ربع النهائي، ثم النهائي، ثم نصف النهائي، ثم النهائي والفوز، لذا هناك ثبات في أدائنا في دوري أبطال أوروبا".

وقال :" نحن كفريق وصلنا إلى مرحلة النضج كمنظومة عمل، كما وصلنا إلى النضج كفريق بشكل عام، وما يميز هذا الموسم هو الدعم الملحوظ الذي قدمه مشجعو النادي خلال دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أن روح التنافس التي شهدناها في استاد الاتحاد تعد من الأمور التي يجب التمسك بها مستقبلًا".

وأضاف :" الاستاد أصبح بمثابة القلعة ويظهر الدعم الذي يقدمه المشجعون للفريق واضحا في أداء اللاعبين، حيث ترجم استاد الاتحاد ما كنا نتطلع إليه دائما، باعتباره اللاعب رقم 12 الذي كنا بحاجته دائما .. و اللاعبون والمدربون يقدرون ذلك، ونحن نقدره، وفريق الإدارة يشكر الجمهور، حقا، شكر كبير للمشجعين على دعمهم، إنها مرحلة رائعة، تنتج عقلية الفوز هذه .. الثبات في الأداء عاما بعد عام، ولا يقتصر ذلك على عام واحد، أو عامين، أو حتى ثلاثة أعوام، بل على مدى 10 أعوام وفي كل بطولة نخوضها بأي مستوى، فإننا نلعب بهدف الفوز، كل شخص مرتبط بالنادي يشاركنا هذا الشغف والالتزام".

وقال رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي :" نبني إرثا لهذا النادي .. إرث جديد معاصر، الثلاثية تحققت مرة واحدة فقط لأنها تعد حقًا أصعب إنجاز ممكن في عالم كرة القدم، الفوز بأصعب دوري في العالم، الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز بأصعب مسابقة رياضية برأيي، وهي دوري أبطال أوروبا، في العام نفسه، بالإضافة إلى الفوز بمسابقة كأس أخرى، وهي مسابقة كأس الاتحاد العريقة، في الموسم ذاته، يعد أمرا لا يصدق، وهو أمر تم تحقيقه مرة واحدة سابقًا قبل 24 عاما".

وأكد معاليه أن المستقبل مليء بالفرص، والسجلات تظل للتاريخ، وقال : “كما تعودنا في كل عام فإننا نواصل العمل على بناء هذا الإرث كل عام بإنجازات جديدة وأرقام قياسية جديدة، وبثبات، حيث نطمح لتقديم المزيد لسجل هذا النادي الاستثنائي وإرثه .. بدأنا بالفعل التفكير في السنوات القادمة”.

وعن المدرب بيب جوارديولا أوضح أن بيب جزء هام من هذا النادي، إنه قائد رائع وقال “:، لدينا بيئة رائعة، ولا يقتصر ذلك على فريق الإدارة، أو اللاعبين، أو الطاقم التدريبي، بل يمتد إلى مدينة مانشستر، والمشجعين، وجميع المرتبطين بالنادي، إنها المنظومة بأكملها”.

وأضاف معاليه :" أرى أن فرص التطوير دائما متاحة، حيث وصل النادي إلى مرحلة مهمة، وأنا ممتن لكل شخص مرتبط بالنادي على ما تمكنا من تحقيقه.

وقال معاليه :" أمامنا الكثير لتحقيقه، ورحلة التحدي مستمرة، نواصل مسيرة العمل ونأمل في أن نتمكن العام القادم من تقديم موسم رائع آخر".

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