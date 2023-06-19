رابطة المحترفين تقيم قرعة الموسم الجديد في" سي وورلد" بجزيرة ياس

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة قرعة الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحضور ممثلي الأندية المحترفة ، في سي وورلد بجزيرة ياس في أبوظبي يوم الخميس المقبل.

وتعد سي وورلد أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط ، وأحدث الوجهات الترفيهية في الدولة ، والتي ستضطلع بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الأحياء البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة عموما .

جدير بالذكر أن رابطة المحترفين كانت قد أقامت ورشة عمل، لمناقشة مقترحات أجندة الموسم الجديد ، أواخر مايو الماضي، بحضور الأندية المحترفة، وتم الاتفاق على كافة الجوانب الخاصة بمسابقات الموسم الجديد، وكل ما يتعلق بتصورات الروزنامة.

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