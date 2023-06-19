فريق أكاديمية يوفنتوس بدبي يحرز كأس العالم في تورينو

المصدر: البيان

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أحرز فريق أكاديمية يوفنتوس في دبي لقب" كأس العالم لأكاديميات يوفنتوس" المخصصة لأكاديميات النادي الإيطالي العريق المنتشرة في القارات الخمس، والتي أقيمت في معقل النادي بمدينة تورينو بمشاركة 800 لاعب ولاعب ينتمون الى 71 فريقا يمثلون 27 دولة.

وتألق اللاعبون القادمون من دبي وخطفوا الأضواء ونالوا كأس البطولة لفئة 12 سنة بعد أن حققوا الفوز في المباريات السبع التي خاضوها، وكانت البداية بالفوز على فريق أكاديمية يوفنتوس في مدينة ديفون بنتيجة 2-1 ثم على فريق سيدني 7-1 ، وحققوا الفوز الثالث على فريق الأكاديمية في دوشامبي بنتيجة 6-1 وعلى فريق الاكاديمية في اسكتلندا بنتيجة 5-0 ثم الفوز على فريق هيوستن بنتيجة 3-1 أعقبه الفوز على الفريق السويسري بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، وأخيرا الفوز في النهائي على فريق الأكاديمية في شيلي بنتيجة 2-1 أيضا.

وأثبتت النتائج التي تحقق في البطولة جودة اللاعبين ومستوى إعدادهم الجيد للبطولة التي تحمل اسم وإرث نادي يوفنتوس العريق وتقاليده الكروية في انتقاء واستقطاب الموهوبين وتطويرهم.

وعبّر نجم اليوفي السابق ماركيزيو عن أهمية البطولة التي تمثل نقطة الانطلاق للاعبين الموهوبين وتزودهم بالمهارات والخبرات الضرورية لصقل مواهبهم، وقال "لقد مررت بنفس هذه التجربة في بداية مشواري وساعدتني مثل هذه البطولات على تكوين شخصيتي وأن صل الى المستوى الذي وصلته".

وقال فابريزيو بوغليسي المدير التنفيذي لأكاديمية يوفنتوس " سعادتنا كبيرة بتحقيق هذا الإنجاز وسط مشاركة كبيرة من الفرق الأخرى التي قدمت مستويات قوية، ولكن بجهود اللاعبين وتعاون الجميع من اللاعبين والمدربين والإداريين ودعم أفراد العائلات التي تواجدت في البطولة تحقق الإنجاز الكبير حيث يضم فريقنا لاعبين من 9 جنسيات".

وأضاف " سعادتنا زادت بحصول لاعبنا ريان على لقب هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهي نتيجة نعتز بها كونه انضم لفريقنا وهو بعمر 4 سنوات وتم تكوينه في الأكاديمية ليصل الى هذا المستوى، كما أحز حارس مرمانا لقب أفضل حارس في البطولة".

وتعد نتيجة فريق أكاديمية يوفنتوس في دبي وتتويجه بلقب البطولة العالمية شهادة نجاح لهذا المشروع الرياضي وقدرة القطاع الرياضي في الدولة على توفير الأجواء لصناعة أبطال في فئاتهم العمرية.

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