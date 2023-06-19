محمد صالح حكماً لنهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا

المصدر: البيان

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اختارت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، الدولي سلطان محمد صالح لإدارة المباراة النهائية بين منتخبي العراق وإيران، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد.

ويضم طاقم تحكيم المباراة النهائية كل من، السعودي سعد السبيعي (مساعد أول)، السوري محمد السيد (مساعد ثان)، السعودي فيصل البلوي (حكم رابع).

وكان سلطان محمد صالح أدار المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي عُمان ولبنان، ثم كلف بمهمة الحكم الرابع في مباراة اليمن ولبنان بدور المجموعات.

وفي السياق ذاته، شارك الدولي ياسر سبيل المرشدي (مساعد أول) في ذات المباراتين، بالإضافة لمشاركته ضمن طاقم حكام مباراة عُمان والعراق التي أقيمت أمس الأحد في الدور نصف النهائي للبطولة.

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