العين يتعاقد مع النيجيري ساركي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي العين رسمياً تعاقده مع النيجيري ربلوانو ساركي «19 عاماً» لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري قادماً من نادي مهانايم أحد أندية الدرجة الثانية بنيجيريا ليتم تقييده بفئة المقيمين بفريق تحت 21 سنة.

ويعتبر ساركي ثاني لاعب تتعاقد مع لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم بنادي العين برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية، بعد عمير اتزيلي الذي تم التعاقد معه نهاية الأسبوع الماضي. وشارك ساركي مع المنتخب النيجيري بكأس العالم تحت 20 سنة، ويملك اللاعب موهبة كبيرة في المراوغة والانطلاقات السريعة، ما جعله هدفاً لأندية أوروبية وخليجية عدة.

وأكد محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، اهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمشروع مستقبل «الزعيم» حيث وجه باكتشاف أفضل المواهب على المستويين المحلي والخارجي وضمهم إلى فرق النادي بمختلف المراحل السنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز