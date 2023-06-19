«زايد الجامعية للصالات» في ديسمبر

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية في اجتماعه «عن بُعد»، تنظيم الإمارات للنسخة الثالثة من بطولة زايد الجامعية لكرة القدم للصالات خلال ديسمبر 2023، فيما تنظم الأردن بطولة التايكواندو من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتنظم المغرب دورة الألعاب الجامعية الشاطئية خلال نوفمبر المقبل، ومصر دورة ألعاب الصالات خلال ديسمبر المقبل، وتتضمن الكرة الطائرة، والسلة 3×3، وكرة الطاولة، إلى جانب عقد مؤتمر علمي يوم 23 من الشهر ذاته.

وتستضيف سلطنة عمان دورة الألعاب الجامعية الشاطئية في مارس 2024، وفلسطين بطولة كرة القدم للصالات للطالبات في أغسطس 2023، والجزائر لبطولة الكاراتيه، وسوريا لبطولة كرة الطاولة أواخر العام الجاري.

واتفق الحاضرون في الاجتماع على توحيد الرأي ودعم المرشحين العرب في انتخابات المكتب التنفيذي ولجان الاتحاد الدولي المقررة خلال نوفمبر 2023.

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