5 تحديات تنتظر موسيماني مع «العنابي»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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حسم الوحدة ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة «العنابي» في الموسم المقبل خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ.

وتعول جماهير الوحدة كثيراً على موسيماني (58 عاماً) المعروف بأنه صائد الألقاب بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته التدريبية، أبرزها حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات مع صن داونز الجنوب أفريقي عام 2016 والأهلي المصري عامي 2020 و2021، وبرونزية كأس العالم للأندية مع القلعة الحمراء مرتين.

المحطة السادسة

ويعد تدريب الوحدة المحطة السادسة في مسيرة موسيماني التدريبية التي بدأت عام 2001، بعدما بدأ مشواره مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي بين عامي 2001 و2007، ثم عمل مساعداً لمدرب منتخب جنوب أفريقيا بين عامي 2006 و2010، ليتولى مهمة المدير الفني للمنتخب الأول من 2010 حتى 2012، و8 أعوام مع ماميلودي صنداونز من 2012 إلى 2020، قبل الانتقال إلى تدريب الأهلي المصري الذي قضى معه نحو 20 شهراً، وأخيراً قيادة الأهلي السعودي لمدة موسم واحد.

وحقق موسيماني مع الأندية التي دربها نجاحات كبيرة وألقاباً عدة خصوصاً مع الأهلي المصري وصنداونز، حيث فاز مع الأهلي بـ5 ألقاب منها لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وقاد الأهلي للحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في نسختين متتاليتين عامي 2020 و2021، ولقب كأس مصر.

وخاض موسيماني مع الأهلي 102 مباراة حقق خلالها الفوز في 65 مباراة وتعادل في 26 وتلقى الخسارة في 11 مباراة، وسجل الأهلي تحت قيادته 194 هدفاً واستقبل 79 هدفاً.

وخلال قيادته لفريق صنداونز تمكن من الحصول على 5 ألقاب للدوري الجنوب أفريقي، فيما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي على حساب الزمالك في عام 2016، إضافة إلى حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017، بينما نجح في قيادة الأهلي السعودي إلى العودة لدوري المحترفين وتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الأخير بعدما أشرف على تدريبه لمدة موسم واحد.

5 تحديات

وسيكون أمام موسيماني 5 تحديات رئيسية مع العنابي في الموسم المقبل، أبرزها إعادة «أصحاب السعادة» إلى البطولات الغائبة عن النادي في المواسم الخمسة الأخيرة، أما ثاني التحديات فسيكون تحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين وهو التحدي الأهم والأبرز خلال مهمته مع الوحدة، خاصة وأن الفريق لم يتمكن من تحقيق دوري المحترفين منذ 13 عاماً بعدما فاز بآخر لقب للدوري موسم 2009 ـ 2010.

وينتظر من موسيماني اختيار اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة سواء من الأجانب أو المواطنين، وسيكون كذلك أمام تحدي توظيف اللاعبين وتحقيق التفاهم والانسجام لاسيما وأن الفريق يضم عناصر جيدة في العديد من المراكز.

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