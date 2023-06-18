العين يتعاقد مع النيجيري ساركي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي العين رسميا تعاقده مع النيجيري ربلوانو ساركي (19 عاما) لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري قادما من نادي مهانايم أحد أندية الدرجة الثانية بنيجيريا ليتم تقييده بفئة المقيمين بفريق تحت 21 سنة.

ويعتبر ساركي ثاني لاعب تتعاقد مع لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم بنادي العين برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، بعد عمير اتزيلي الذي تم التعاقد معه نهاية الأسبوع الماضي.

ويملك اللاعب صغير السن موهبة كبيرة خصوصا في المرواغة والانطلاقات السريعةكما أثبت ذلك عمليا خلال مشاركته مع المنتخب النيجيري بكأس العالم تحت 20 سنة، وهو ما جعله هدفا لأندية عدة أوربية وخليجية قبل أن يظفر به نادي العين في اطار توجه النادي بتعزيز صفوف فرق المراحل السنية وتطوير المواهب الكروية لبناء مستقبل كروي واعد.

وصرح محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مؤكدا اهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بمشروع مستقبل “الزعيم” حيث وجه باكتشاف أفضل مواهب كرة القدم على المستويين المحلي والخارجي وضمهم إلى فرق النادي بمختلف المراحل السنية، الأمر الذي يعزز من القوة الحقيقية للنادي فنياً واستثمارياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز