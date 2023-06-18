ناديان من دبي يتنافسان على ضم عبد الرزاق حمد الله

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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دخل ناديان من دبي في مفاوضات جادة، للتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله «32 عاماً»، بعد نهاية عقده مع اتحاد جدة السعودي.

وأشارت صحف سعودية إلى أنه سبق أن لعب حمد الله مع فريق الدحيل القطري من 2015 إلى 2017، والريان القطري موسم 2017 - 2018، والنصر السعودي من 2019 إلى 2021، واتحاد جدة من 2021 إلى 2023.

وتعد صفقة المهاجم المغربي مميزة لتدعيم خط هجوم أي ناد، استناداً لسجل تهديفه العالي، والذي وصل مع الأندية الأربعة إلى 149 هدفاً، في 156 مباراة.

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