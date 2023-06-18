الوحدة يوجه الشكر إلى مايد عبد الله

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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أعلن نادي الوحدة رحيل مدافع الفريق الأول مايد عبد الله بعد انتهاء عقده رسمياً مع النادي وعدم التجديد له.

ووجهت شركة الكرة بالنادي الشكر إلى اللاعب الذي نشأ في أكاديمية «العنابي» ولعب في صفوف بني ياس في موسم 2021 - 2022، بنظام الإعارة، وتمنت الشركة للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة.

وانضم عبد الله إلى قائمة المغادرين للوحدة الذي يجري تعديلات كبيرة في صفوفه، إذ رحل إسماعيل الزعابي الذي لعب في الموسم الأخير معاراً للظفرة، وانتقل للبطائح بعد انتهاء عقده مع الوحدة، إضافة إلى إعارة البرازيلي جيانلوكا مونيز إلى عجمان لمدة موسم، وتمديد إعارة الحارس زايد الحمادي إلى البطائح لمدة موسم.

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